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۲۵ مهر ۱۳۸۹، ۱۱:۰۲

"حیش" روی آنتن شبکه سه می‌رود

"حیش" روی آنتن شبکه سه می‌رود

فیلم تلویزیونی "حیش" به کارگردانی داود بیدل سه‌شنبه 27 مهرماه روی آنتن شبکه سه می‌رود.

به گزارش خبرنگار مهر، این فیلم 90 دقیقه‌ای مراحل فنی را پشت سر گذاشته و آماده پخش شده است. "حیش" ساعت 20:30 سه‌شنبه از شبکه سه پخش می‌شود.

جمشید جهانزاده، عباس جمشیدی و امیر غفارمنش بازیگران این فیلم هستند. فیلمنامه این فیلم 90 دقیقه‌ای را احمد خداکریم نوشته و داستان آن درباره بزی است که در شهر رها می‌شود و ماجراهایی را به وجود می‌آورد... "حیش" که به لهجه جنوبی به معنای مراسم عروسی است فضایی فانتزی دارد.

احسان آینه تصویربردار، سمیرا شجاعی طراح صحنه و لباس، جاوید خوشدل صدابردار و علی یاور مجری طرح این پروژه هستند. "حیش" برای سیمای مرکز خلیج فارس تولید ‌شده است.
کد مطلب 1172385

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