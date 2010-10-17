به گزارش خبرنگار مهر، این فیلم 90 دقیقه‌ای مراحل فنی را پشت سر گذاشته و آماده پخش شده است. "حیش" ساعت 20:30 سه‌شنبه از شبکه سه پخش می‌شود.

جمشید جهانزاده، عباس جمشیدی و امیر غفارمنش بازیگران این فیلم هستند. فیلمنامه این فیلم 90 دقیقه‌ای را احمد خداکریم نوشته و داستان آن درباره بزی است که در شهر رها می‌شود و ماجراهایی را به وجود می‌آورد... "حیش" که به لهجه جنوبی به معنای مراسم عروسی است فضایی فانتزی دارد.

احسان آینه تصویربردار، سمیرا شجاعی طراح صحنه و لباس، جاوید خوشدل صدابردار و علی یاور مجری طرح این پروژه هستند. "حیش" برای سیمای مرکز خلیج فارس تولید ‌شده است.