پرداخت بیمه بیکاری به پرداخت حق بیمه افراد بستگی دارد

به گزارش خبرنگار مهر، براساس اعلام این صندوق بیکار از نظر قانون بیمه‌بیکاری بیمه‌شده‌ای است که بدون میل و اراده خود بیکار شده و آماده به کار باشد.

براساس این قانون، چنانچه بیمه‌شده‌ای به علت تغییرات ساختار اقتصادی کارگاه مربوطه و به تشخیص وزارتخانه ذی‌ربط و تأیید شورای‌عالی کار، بیکار موقت شناخته شود، همچنین بیمه‌شدگانی که به علت حوادث غیرمترقبه مانند سیل، زلزله، جنگ، آتش‌سوزی و... بیکار شوند، نیز مشمول مقررات این قانون هستند.

بر اساس این گزارش تشخیص ارادی بودن یا غیرارادی بودن بیکاری بیمه‌شده به عهده کمیته‌ای متشکل از نمایندگان صندوق تأمین‌اجتماعی و اداره کار و اموراجتماعی محل اشتغال بیمه‌شده است.

بیمه‌شدگانی مشمول دریافت مقرری بیمه بیکاری هستند که در مرحله اول مشمول قانون کار و تأمین‌اجتماعی باشند و همچنین تبعه کشورهای خارجی و نیز مستمری‌بگیر و ازکارافتاده کلی نباشند.



