40 کیلومتر از شبکه های فرسوده آب تعمیر می شود

سید قدرت الله تقویان در گفتگو با خبرنگار مهر در یاسوج افزود: درسال گذشته نیز حدود 40 کیلومتر از شبکه های فرسوده آب در این استان بازسازی و تعمیر شدند.

تقویان عنوان کرد: حدود 300 کیلومتر از شبکه های آبرسانی در این استان فرسوده شده و از این طریق مقدار زیادی آب به هدر می رود.

مدیرکل آب و فاضلاب شهری کهگیلویه و بویراحمد بیان داشت: امسال 10 میلیارد ریال برای ترمیم و بازسازی شبکه‌های فرسوده آب استان‌ اختصاص داده شده است.

وی همچنین بیان کرد: مخزن پنج هزار متر مکعبی شهر دهدشت در آینده نزدیک به بهره برداری می رسد.

تقویان اظهار داشت: با بهره برداری از این مخزن بزرگ ذخیره آب آشامیدنی مورد نیاز 20 هزار نفر از جمعیت این شهر تامین می شود.

مدیرکل آب و فاضلاب شهری کهگیلویه و بویراحمد یادآور شد: عملیات اجرایی این طرح از یکسال پیش شروع شده و برای اجرا و بهره برداری آن بیش از هفت میلیارد ریال اعتبار اختصاص یافته است.