تصاویر طولانی ترین مسیرهای حمل و نقل؛ تونل سوئیس و تله کابین ارمنستان

به گزارش خبرگزاری مهر، طی روزهای گذشته جهان شاهد راه اندازی دو نمونه از طولانی ترین و عظیم ترین خطوط حمل و نقلی در دو کشور متفاوت بوده است. ارمنستان و سوئیس که هر یک با افتتاح طولانی ترین خط تله کابین جهان و بزرگترین و طولانی ترین تونل جهان نامهای خود را بر سر زبانها انداخته اند.

طولانی ترین تونل خط راه آهن جهان که در زیر رشته کوه آلپ در سوئیس حفر شده است، مسیر ممتد راه آهن قطار سریع السیر شمالی و جنوبی اروپا را به یکدیگر متصل خواهد کرد. از زمان آغاز پروژه حفر این تونل بزرگ در 15 سال پیش، هشت نفر از دو هزار و 500 کارگر این پروژه حین حفاری 13 میلیون متر مکعب صخره در شرایط مرطوب و گرم اعماق زمین جان خود را از دست داده اند.

تونل گوتارد با طولی برابر 57 کیلومتر می تواند رکورد 53.8 کیلومتری تونل خط راه آهنی اتصال دهنده دو جزیره هونشو و هوکایدو ژاپن و همچنین رکورد طولانی ترین تونل جاده ای جهان در نروژ با 24.5 کیلومتر طول را بشکند.

این پروژه هفت میلیارد یورویی با هدف برطرف کردن انسداد یکی از اصلی ترین مسیرهای تجاری شمال به جنوب میان آلمان و ایتالیا اجرا شده است. عبور از این تونل می تواند در حدود یک ساعت از زمان سفرهای قطاری را کاهش داده و میزان استفاده از خودروهای آلوده را در میان جاده های کوهستانی سوئیس کاهش دهد. تونل گوتارد در سال 2017 به بهره برداری نهایی رسیده و عبور و مرور در آن امکان پذیر خواهد شد.

پس از بهره برداری، روزانه در حدود 300 قطار می توانند از میان دو خط ریل این تونل بزرگ با سرعت 250 کیلومتر بر ساعت عبور کنند.

در سویی دیگر از جهان، یعنی در خاورمیانه و در نزدیکی ایران نیز طولانی ترین خط تله کابین جهان راه اندازی شده است. این خط 5.7 کیلومتری از فراز صومعه باستانی "تاتو" کشور ارمنستان عبور می کند.

صومعه تاتو ارمنستان

سرژ سرکیسیان رئیس جمهور ارمنستان اولین مسافر طولانی ترین تله کابین جهان بوده است، خطی که می تواند دسترسی به صومعه تاتو، یکی از مهمترین مراکز مذهبی کشور ارمنستان و اصلی ترین جاذبه توریستی این کشور را تسهیل کند.

راه اندازی این خط تله کابین هزینه ای در حدود 18 میلیون دلار در برداشته که بیشترین بخش آن توسط کمکهای مالی از جانب بخشهای خصوصی تامین شده است. این خط از روستای "هالیدروز" در نزدیکی آزادراهی در ایروان آغاز شده و تا روستای تاتو امتداد پیدا می کند.

سرعت حرکت کابینها 37 کیلومتر بر ساعت بوده و با این سرعت سفری یک طرفه 11 دقیقه به طول خواهد انجامید. در مرتفع ترین موقعیت ممکن نیز فاصله کابینها از سطح زمین 320 متر خواهد بود. در این خط دو کابین 25 نفره حرکت خواهند کرد که استفاده از آنها برای بومیان منطقه رایگان خواهد بود.

بر اساس گزارش AFP، راه اندازی این خط تله کابین بخشی از پروژه ای 50 میلیون دلاری با هدف توسعه صنعت توریسم در روستای تاتو و مناطق اطراف آن بوده است. این منطقه یکی از 15 منطقه باستانی از قلمرو سلطنت ارمنستان به شمار می رفته است. پیش از این خط تله کابین، تله کابین ساندیا پیک در نیو مکزیکوی آمریکا با طول 4.3 کیلومتر عنوان طولانی ترین تله کابین جهان را به خود اختصاص داده بود.