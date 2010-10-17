  1. استانها
  2. قزوین
۲۵ مهر ۱۳۸۹، ۱۱:۱۰

عجم:

10 هزار شغل جدید در استان قزوین ایجاد شد

10 هزار شغل جدید در استان قزوین ایجاد شد

قزوین - خبرگزاری مهر: استاندار قزوین از ایجاد 10 هزار و 431 فرصت شغلی در شش ماهه نخست امسال خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر در قزوین، احمد عجم صبح یکشنبه در جلسه کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری استان قزوین به تعهد ایجاد 20 هزار فرصت شغلی در استان قزوین اشاره کرد و افزود: تا پایان شهریور ماه امسال بیش از 53 درصد این تعهد در استان قزوین انجام شده است.

وی افزود: با این میزان تعهد شغلی استان قزوین از نظر ایجاد اشتغال در کشور رتبه پنجم را در شش ماهه نخست امسال به خود اختصاص داده است.
 
استاندار قزوین بهترین خدمت را ایجاد اشتغال پایدار دانست و اظهار داشت: طی روزهای آتی نیز بیش از 300 تا 400 فرصت شغلی جدید در استان قزوین ایجاد می شود.
 
وی با تاکید براینکه اصلی ترین دغدغه مسئولان باید ایجاد اشتغال باشد تصریح کرد: هرچقدر مشکلات اشتغال رفع شده و معضل بیکاری در جامعه رفع شود مشکلات جامعه کمتر خواهد شد.
 
عجم گفت:‌ لازم است همه مسئولان و مدیران ذیربط در موضوع اشتغال در جهت تحقق تعهد ایجاد 20 هزار فرصت شغلی گام برداشته و از همه ظرفیت های استان برای این امر مهم استفاده کنند.
 
عجم با اشاره به لزوم اتمام طرح‌های نیمه تمام استان  یادآورشد: بانک ها نقش تعیین کننده و تاثیر گذاری را در اتمام این طرح ها برعهده دارند.
 
وی خاطر نشان کرد: 53 طرح اولویت ‌دار استان به اتمام رسیده است و مشکلات 100 طرح دیگر نیز بررسی و در راستای رفع مشکلات آنها اقدامات لازم صورت گرفته است.
کد مطلب 1172391

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها