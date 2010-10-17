سه نفر در تصادف محور سیرجان - بندرعباس کشته شدند

به گزارش خبرنگار مهر در کرمان، محور حادثه خیز سیرجان - بندرعباس شب گذشته بار دیگر حادثه آفرید و این بار به دلیل برخورد یک دستگاه سواری با کامیون سه نفر کشته شدند.

این تصادف در کیلومتر 35 این محور روی داده است و دلیل وقوع این حادثه نیز انحراف به چپ خودروی سواری ذکر شده است.

محور سیرجان - بندرعباس و محور بم - کرمان از حادثه خیزترین محورهای کرمان محسوب می شوند که به دلیل یک بانده بودن و ترافیک بالای این محورها که استان کرمان را به استانهای مجاور متصل می کنند شاهد بروز تصادفهای رانندگی متعدد هستند.

هر چند اجرای باند دوم این محورها در دستور کار قرار گرفته است اما کندی روند تکمیل این محورها همچنان ادامه دارد و تسریع در تکمیل و ساخت باند دوم می تواند موجب کاهش تصادفات رانندگی شود.