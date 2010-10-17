حساسیت شهرآورد دلیل نمونه گیری دوپینگ نیست/ اصل بر نمونه گیری تصادفی است

احمد هاشمیان در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن بیان این مطلب افزود: براساس انتخاب نرم افزار طراحی شده برای نمونه گیری تصادفی، حساسیت مسابقه صرفا باعث انتخاب نمونه گیری دوپینگ نیست بلکه این ویژگی یکی از شاخص‌های تعیین شده محسوب می شود.

رئیس کمیته پزشکی فدراسیون فوتبال با بیان اینکه طبق آئین نامه فیفا انتخاب نمونه گیری در مسابقات باید به شکل تصادفی انجام شود، اظهار داشت : در صورتی که قصد داشتیم به دلیل حساسیت‌ها شهرآورد را برای نمونه گیری هدفمند انتخاب کنیم این نمونه گیری باید از قاعده نمونه گیری هدفمند پیروی می کرد که این قاعده در شکل و روال عادی کنترل دوپینگ جایگاهی ندارد.

وی یادآورشد: در نرم افزار تعیین تصادفی، شاخص‌های خاصی برای انتخاب مسابقه وجود دارد که شهرآورد شصت ونهم برای نمونه گیری انتخاب نشد همانطور که فصل گذشته هر دو مسابقه رفت و برگشت شهرآورد برای نمونه گیری انتخاب شدند.

هاشمیان اظهار داشت: می توان نمونه گیری در شهرآورد را بصورت هدفمند انتخاب کرد اما این انتخاب نه مورد تایید فیفاست و نه در بحث کنترل دوپینگ جایگاهی دارد.

رئیس کمیته ضددوپینگ فدراسیون فوتبال در پایان گفت: نزدیک به 20 نمونه دوپینگ به آزمایشگاه کلن آلمان ارسال شده ضمن اینکه فردا دوشنبه نیز 20 نمونه جدید از نمونه گیری مسابقات لیگ برتر، لیگ‌های دسته اول و دوم و فوتسال به این آزمایشگاه ارسال خواهد شد.