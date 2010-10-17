به گزارش خبرنگار مهر، نشست "و درنگی در راه" به بهانه انتشار دویست و پنجاهمین شماره مجله رشد معلم عصر روز شنبه 24 مهر با حضور حمیدرضا حاجی بابایی وزیر آموزش و پرورش و غلامعلی حداد عادل رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی در مرکز آفرینشهای هنری کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان برگزار شد.

حداد عادل در این مراسم گفت: امروز برای اعضای خانواده رشد روز مبارکی است. این که عمر نشریه ای که سالانه 8 شماره از آن منتشر می شود به سی سال برسد، یک امر مبارک است.

وی افزود: اگر هر شماره از این مجله حدود 100 صفحه باشد 250 شماره از آن که در این سی سال منتشر شده است، معادل 25000 صفحه مطلب تقدیم معلمان کرده است. 25000 صفحه را می توان معادل 125 کتاب 200 صفحه ای دانست. معلمی که وارد دانشگاه می شود و دوره کارشناسی را طی می کند در هر نیم سال تحصیلی موفق به مطالعه 8 کتاب 200 صفحه ای نمی شود. بنابراین کسی که مجله رشد را مطالعه کند به اندازه دو برابر مطالبی که در دوران کارشناسی ارائه می شود، اطلاعات کسب کرده است.



حداد عادل گفت: در آموزش و پرورش دو نوع خدمت رسمی و غیر رسمی وجود دارد. خدمت رسمی ملزم به حضور معلم در کلاس و شرایط خاص خود است. اما خدمت غیررسمی از طریق مجله رشد معلم حاصل می شود و آسان، در دسترس و گسترده تر است. این حرکت موازی با برنامه های رسمی نباید دست کم گرفته شود. این نوع آموزش طبیعی، غیر رسمی و غیر اجباری است که می تواند در دسترس همه معلم ها قرار گیرد.



رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس، دنیای تعلیم و تربیت را دنیای تحول و تنوع دانست و گفت: آموزش و پرورش عرصه ابتکار است. هر معلم مثل هنرمند دارای خلاقیت های خاص خود است. باید ابتکارها را شکار کرد و به دیگر معلمان منتقل کرد. در این زمینه مجله رشد معلم می تواند یک رودخانه جاری باشد که خشک نمی شود. از تجربه معلمان موفق می توان در اعتلای رشد معلم استفاده کرد. می توان هر سال تجربه معلمان نمونه را ثبت کرد و در این نشریه منعکس کرد.



وی گفت: "رشد معلم" می تواند به افزایش تخصص های معلمی کمک کند. حتی در امور فراتر از تخصص نیز می توان از این نشریه کمک گرفت. معلم قبل از این که بخواهد دانش آموز را با ریاضی یا جغرافیا آشنا کند، باید معنای زندگی را به دانش آموز بیاموزد. آموزگار باید فرهیخته باشد و توانایی انتقال فرهنگ را داشته باشد.



حداد عادل درباره رویکرد این مجله گفت: "رشد معلم" باید بدون این که وارد جناح بندی سیاسی شود، معلمان را با منافع، امنیت و مبانی تفکر ملی آشنا کند. این مجله باید تلاش کند تا اندیشه های امام راحل(ره)، انقلاب اسلامی و رهبر انقلاب را برای معلمان تبیین کند و از این حیث باید برای جهت بخشی به حرکات معلمان یک رویکرد ملی را در پیش بگیرد.



وی ادامه داد: آموزش و پرورش در حال حاضر 31 مجله با پیشوند رشد منتشر می کند که شمارگان انتشار این مجلات در سال گذشته 36 میلیون بوده است. این موضوع باعث افتخار ماست و قابلیت عرضه به کشورهای دیگر را دارد. این مجله از قدیم با سختی های زیادی به حیات خود ادامه داد و در زمان دفاع مقدس نیز علی رغم همه محدودیت ها و تحریم ها انتشار آن متوقف نشد که این موضوع حکایت از عزم راسخ دست اندرکاران این نشریه و مسئولان ذیربط دارد.



رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس با اشاره به تجربه انتشار مجله "رشد معلم" گفت: می توانیم این تجربه را به کشورهای اسلامی و حتی کشورهای جهان منتقل کنیم. از وزیر آموزش و پرورش می خواهم ترتیبی دهند که تعداد معلمان بیشتری این مجله را مطالعه کنند. در پایان باید بگویم که هر خیری که بخواهیم به جامعه و دانش آموزان منتقل کنیم ابتدا باید به معلمان انتقال داده شود.



