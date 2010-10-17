ترجمه روایت یک کودک از خاکسپاری مادرش/ "تله" هرتامولر در راه ایران

ساسان تبسمی در گفتگو با خبرنگار مهر، از ترجمه کتابی از هرتا مولر خبر داد و گفت: عنوان اصلی این کتاب "تله" است که با نام فرعی "روباهی که خود شکارچی شد" به احتمال زیاد توسط انتشارات افراز منتشر خواهد شد. حدود 20 صفحه از ترجمه مانده و من همزمان کار بازبینی نهایی را انجام میدهم.
به گفته این مترجم داستان "تله" نیز که حجم نسخه اصلی آن 270 صفحه است، همانند دیگر آثار هرتا مولر در فضای پلیسی و سیاسی رومانی دوران خفقان ژنرال چائوشسکو رخ میدهد.
تبسمی همچنین از ترجمه کتابی از پاتریک مودیانو خبر داد و گفت: کار ترجمه رمان 180 صفحهای "افق" اخیراً تمام شده است.
وی که پیشتر کتابی دیگر از این نویسنده فرانسوی را با عنوان "در کافه جوانی گم شده" ترجمه کرده بود، با بیان اینکه هنوز با ناشری برای چاپ این کتاب وارد مذاکره جدی نشده است، از احتمال واگذاری آن به انتشارات چشمه خبر داد.
این مترجم همچنین از ترجمه کتابی در حوزه کودک خبر داد و گفت: عنوان این کتاب "مامانم شده یه ستاره" و نوشته "عزوز بگاگ" جامعهشناس، فیلسوف و رجل سیاسی فرانسوی مراکشیالاصل است. این کتاب حاوی برداشتهای کودک چهارسالهای است از مراسم خاکسپاری مادرش.
تبسمی با بیان اینکه ناشر سوئیسی کتاب "مامانم شده یه ستاره" کپیرایت آن را به ناشر ایرانی (انتشارات کودکان) واگذار کرده است، ابراز امیدواری کرد این کتاب به زودی به شکلی نفیس توزیع شود.
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