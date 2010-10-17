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۲۵ مهر ۱۳۸۹، ۱۲:۱۲

داود گنجه ای در گفتگو با مهر:

موج جوانگرایی در جشن خانه موسیقی دیده می‌شود

موج جوانگرایی در جشن خانه موسیقی دیده می‌شود

موج جوانگرایی، حضور هنرمندان نوجو در حوزه موسیقی و ارائه آثاری با کیفیت بالا از ویژگیهای یازدهمین جشن خانه موسیقی است.

داود گنجه ای قائم مقام خانه موسیقی ضمن بیان این مطلب در خصوص روند برگزاری یازدهمین جشن خانه موسیقی به خبرنگار مهر گفت : خانه موسیقی یکی از نهادهای صنفی و تخصصی است که در طول یازده سال از تاسیس و فعالیت خود به شکل خودجوش در حال فعالیت است و تا کنون عملکرد مثبتی در حوزه های مختلف هنر موسیقی مانند رقابتی برگزار شدن این جشن از خود به جا گذاشته است .     

وی درپایان با اشاره به اینکه داوران بخش رقابتی از خارج از هیئت مدیره کانونهای خانه انتخاب شده اند گفت : من فقط به عنوان یک ناظر آثار ارسالی به دبیرخانه جشن خانه موسیقی را مشاهده می کردم آثاری که علاوه بر مقوله موسیقی سراسر عشق و ایمان به این هنر در هنرجویان و اساتید موسیقی بود و همین مسئله جای خوشحالی بسیار دارد چراکه با وجود مشکلات فراوانی که وجود دارد هنرمندان جوان مشتاقانه آثار خوبی تولید و ارائه می کنند.

کد مطلب 1172397

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