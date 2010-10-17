داود گنجه ای قائم مقام خانه موسیقی ضمن بیان این مطلب در خصوص روند برگزاری یازدهمین جشن خانه موسیقی به خبرنگار مهر گفت : خانه موسیقی یکی از نهادهای صنفی و تخصصی است که در طول یازده سال از تاسیس و فعالیت خود به شکل خودجوش در حال فعالیت است و تا کنون عملکرد مثبتی در حوزه های مختلف هنر موسیقی مانند رقابتی برگزار شدن این جشن از خود به جا گذاشته است .

وی درپایان با اشاره به اینکه داوران بخش رقابتی از خارج از هیئت مدیره کانونهای خانه انتخاب شده اند گفت : من فقط به عنوان یک ناظر آثار ارسالی به دبیرخانه جشن خانه موسیقی را مشاهده می کردم آثاری که علاوه بر مقوله موسیقی سراسر عشق و ایمان به این هنر در هنرجویان و اساتید موسیقی بود و همین مسئله جای خوشحالی بسیار دارد چراکه با وجود مشکلات فراوانی که وجود دارد هنرمندان جوان مشتاقانه آثار خوبی تولید و ارائه می کنند.