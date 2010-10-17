به گزارش خبرنگار مهر، امیر قلعه نویی در حاشیه مجمع فدراسیون فوتبال با بیان این مطلب افزود: این برای نخستین بار بود که در مجمع عمومی فدراسیون فوتبال شرکت می کردم و مطالعه ای از این جلسه نداشتم اعتقاد دارم که نشست هایی باید تخصصی تر و کمیته ای تر برگزار شود و کارشناسان امر با بررسی امور مختلف به بحث و تصمیم گیری بپردازند.

وی در ادامه افزود: در بحث سند چشم انداز فدراسیون فوتبال اگر نسبت به وضع موجود حساب کنیم این سند می تواند کارگشا باشد اما اعتقاد دارم سند چشم انداز نباید مانند طرح جامع با تغییر یک رئیس به بایگانی سپرده شود. طرح سند چشم انداز مانند تمام طرح های این چنینی باید ضمانت اجرایی داشته باشد.

سرمربی تیم فوتبال سپاهان با ابراز رضایت از عملکرد این تیم در دیدارهای گذشته در خصوص ناکامی این تیم در هفته های ابتدایی لیگ گفت: امسال در ترکیب تیم سپاهان 40 درصد تغییرات اعمال شده است با وجود این تغییرات به علت برنامه ریزی سازمان لیگ و نیز حضور بازیکنانمان در اردوهای تیم ملی نتوانستیم بازیکنان را به هماهنگی لازم برسانیم. به همین خاطر دیدارهای ما در هفته های ابتدایی لیگ صرف هماهنگی و انسجام تیمی شد و با "پرت" امتیازی که داریم به هماهنگی لازم رسیدیم.

خبرنگاری از قلعه نویی پرسید چرا تیم های امیر قلعه نویی لیگ را بد آغاز می کنند اما بعد از چند هفته موتورشان گرم می شوند و به انسجام می رسند، سرمربی تیم فوتبال سپاهان در پاسخ به این پرسش گفت: یعنی من دیزل هستم! من در استقلال کارم را با قهرمانی در جام حذفی آغاز کردم و بعد لیگ را شروع کردیم متاسفانه در هفته های ابتدایی با توجه به اینکه تمرینات ما دیرتر از دیگر تیم ها آغاز کرده بودیم انسجام لازم را نداشتیم فصل گذشته هم در تیم سپاهان شناخت کافی از شرایط فوتبال این تیم و اصفهان نداشتم و نتوانستیم لیگ را خوب شروع کنیم امسال را هم که خدمتتان عرض کردم تمام موجودی من در ابتدای لیگ 11 بازیکن بود که ناچار بودم با حضور آنها تمرینات پیش فصل را برگزار کنم.

وی در ادامه افزود: در عین حال من به عنوان مسئول فنی تیم ایرادهایی داشته ام باید جوابگو باشم اعتقاد دارم وقتی تیم نتیجه نمی‌گیرد باید سرمربی تیم پاسخگو باشد.

قلعه نویی با ابراز رضایت از عملکرد مهاجمان تیمش در دیدارهای گذشته گفت: اعتقاد دارم فوتبال خطی نیست و همه در گلزنی و دفاع نقش دارند ما در دو هفته گذشته هم مهاجمانمان خوب کار کردند هم بازیکنان خط میانی مان. طی دو هفته ای که گذشت به ویژه دیدار روز جمعه با پیکان، هافبک‌های ما عملکرد خوبی داشتند علاوه بر گلزنی در گل سازی نیز نقش داشتند.

وی در ادامه تاکید کرد که مشکلات فنی سپاهان به او هم ربط داشته و افزود: این سپاهان با سپاهانی که مد نظر است فاصله زیادی دارد درست است که ما دیدارهای گذشته را با پیروزی پشت سرگذاشته ام اما هنوز به شرایطی که من می خواهم نرسیده ایم.

قلعه نویی در ادامه افزود: قطعا در مسابقات لیگ قهرمانان سپاهان را متفاوت از آن تیمی خواهید دید که در لیگ برتر به میدان رفته است ما بازیکنانی را در اختیار داریم که می توانند در لیگ قهرمانان آسیا برای ما کارگشا باشند. مطمئن باشید تیم سپاهان رفته رفته به انسجام و هماهنگی لازم می رسد.

سرمربی پیشین تیم استقلال موفقیت این تیم در شهرآورد شصت و نهم تهران را به هواداران استقلال و مجموعه مدیریتی، فنی و بازیکنان این تیم تبریک و گفت: من یک نیمه از بازی استقلال - پرسپولیس را دیدم، به هواداران دو تیم استقلال و پرسپولیس تبریک می گویم که یک بازی خوب و تمیزی را به نمایش گذاشتند علاوه بر این به تیم داوری نیز تبریک می گویم داوران قضاوت خوبی داشتند مرادی خیلی خوب سوت زد و با مدیریت و روند برگزاری مسابقه عملکردی قابل قبول داشت.

خبرنگاری از قلعه نویی خواست با دو کلمه قلعه نویی و نیمکت یک جمله بسازد، قلعه‌نویی در پاسخ به این خبرنگار گفت: بدترین چیز برای امیر قلعه نویی نشستن روی نیمکت است. به گفته حشمت خان مهاجرانی هر کسی که مادرش نفرینش کرده باشد مربی فوتبال می‌شود.

امیر قلعه نویی که به تازگی به عضویت کمیته فنی فدراسیون فوتبال درآمده است در خصوص حضورش در این کمیته گفت: من نقطه نظراتی برای پیشرفت فوتبال ایران در رده ملی دارم که بهتر است این نقطه نظرات را داخل کمیته مطرح کنم. قطعا چیزهایی که می دانم و می تواند به فوتبال ملی ایران کمک کند در کمیته فنی مطرح خواهم کرد اما اینکه عنوان می کنم بهتر است حرفهایمان را داخل کمیته بزنیم بدان معنا نیست که دیگر در مورد تیم ملی اظهارنظر نخواهم کرد اتفاقا از این به بعد در مورد تیم ملی بیشتر حرف می زنم و انتقادهایی بیشتر از گذشته نسبت به این تیم خواهم داشت.

وی در خصوص عملکرد تیم فوتبال جوانان ایرانی در مسابقات قهرمانی آسیا گفت: من به علی دوستی خسته نباشید می گویم به عقیده من دوستی یکی از با صداقت ترین مربیان فوتبال ایران است تیم او در مسابقات قهرمانی آسیا خوب کار کرد اما بدشانسی که در تورنمت های اینچنینی تعیین کننده است گریبانگیر تیمش شد و نتوانست نتیجه لازم را کسب کند تیم او در هر سه مسابقه شروع خوبی داشت اما با گلهایی که دریافت کرد غافلگیر شد و با توجه به جوانی بازیکنان شیرازه تیم خیلی زود از هم پاشید و نتایج آن طوری که باید رقم می خورد ثبت نشد. دوستی در فوتبال ایران کارنامه خوبی دارد نتایج مطلوبی کسب کرده و نباید با یک شکست تمام موفقیت های گذشته او را فراموش کنیم.

قلعه نویی همچنین در خصوص عملکرد تیم ملی فوتبال بزرگسالان ایران نیز گفت: آمار و ارقام می گوید تیم ملی روند نتیجه گیری خوبی داشته است البته این تیم یکسری ایرادهای فنی دارد که باید تا آغاز جام ملتهای آسیا برطرف شود.