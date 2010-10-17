به گزارش خبرنگار مهر در قم، حجت‌الاسلام محمدتقی قندی صبح یکشنبه در گفتگو با خبرنگاران با اشاره به سفر قریب الوقوع رهبر معظم انقلاب اسلامی به شهر مقدس قم گفت: سفر ایشان برای شهر مقدس قم با برکت و با ثمر خواهد بود.



وی از استقبال گسترده حوزویان از سفر رهبر معظم انقلاب به شهر قم خبر داد و اظهار داشت: بانوان طلبه همچون سایر اقشار مختلف و حوزویان برای حضور مقام معظم رهبری لحظه‌شماری می‌کنند.

معاون فرهنگی تربیتی مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه خواهران با بیان این که آثار سفر مقام معظم رهبری به شهر مقدس قم در کارهای اجرایی استان و حوزه‌های علمیه بسیار چشمگیر خواهد بود، اظهار داشت: امیدواریم حوزه‌های علمیه و مسئولان استانی از فرصت به وجود آمده بهترین استفاده را ببرند تا در آینده شاهد رشد هر چه بیشتر این شهر باشیم.



حجت‌الاسلام قندی شهر قم را شهری جهانی عنوان کرد و افزود: نگاه مسؤولان به شهر قم باید فراتر از نگاه یک استان و شهر معمولی باشد؛ زیرا بزرگ‌ترین حوزه‌های علمیه جهان در این شهر مستقر است و باید برای انجام رسالت جهانی آن نگاه‌ها را نیز به این شهر جهانی کرد.



وی تصریح کرد: شهر قم در عرصه داخلی و بین المللی بسیار تأثیرگذار است و به عنوان یک مرکز علمی و دینی در جهان اسلام شناخته می‌شود و امیدواریم این شهر جایگاه واقعی خود را در کشور و جهان پیدا کند.



معاون فرهنگی تربیتی مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه خواهران اضافه کرد: حوزویان و مسئولان حوزوی باید از موقعیتی که با سفر رهبر معظم انقلاب ایجاد می‌شود کمال استفاده را ببرند و نگاه جدید و برنامه‌های جامعه‌ای را برای این شهر تعریف کنند.



وی با بیان این که تاکنون مطالبات رهبر انقلاب از حوزه‌های علمیه به خوبی محقق نشده است، افزود: امیدواریم با حضور رهبر معظم انقلاب در شهر مقدس قم حوزه‌های علمیه به مطالبات رهبری توجه ویژه پیدا کنند و خواسته‌های ایشان را بیش از گذشته در حوزه اجرایی کنند.