به گزارش خبرنگار مهر، مراسم افتتاحیه مجموعه تخصصی دوومیدانی آفتاب انقلاب و مرکز تخصصی پرتابهای آسیا جمعه 23 مهرماه با حضور علی سعیدلو رئیس سازمان تربیت بدنی، حمید سجادی معاون سازمان تربیت بدنی، علی ترکاشوند رئیس شرکت توسعه و تجهیز اماکن ورزشی به همراه مسئولان فدراسیون دوومیدانی برگزار شد.
علی سعیدلو رئیس سازمان تربیت بدنی و معاون رئیس جمهور بعد از افتتاح این مجموعه در جمع خبرنگاران با بیان اینکه امروز روز بسیار خوبی برای رشته دوومیدانی است، گفت: امروز توفیق پیدا کردیم تا در این ایام مبارک که دهه کرامت است به برکت تولد امام رضا (ع) همزمان هم برای بازدید و افتتاح مجموعه دوومیدانی آفتاب انقلاب آمده و هم در این فرصت کم تا بازیهای آسیایی گوانگجو از اردوی دوومیدانیکاران اعزامی به این رقابتها دیدن کرده و از نزدیک با آنها صحبت کنیم.
وی در ادامه افزود: همانطور که فدراسیون دوومیدانی هم به آن اشاره کرده است از ابتدای تاریخ این رشته چنین مجموعهای ساخته نشده است. همت سازمان تربیت بدنی در دولت نهم و دهم در توسعه زیرساختها بوده است که در برخی رشتههای کارهای ساخت استادیومهای تخصصی ورزشی را در دست داشته و داریم.
رئیس سازمان تربیتبدنی خاطرنشان کرد: در ساخت مجموعه آفتاب انقلاب برای فدراسیون دوومیدانی هزینه خوبی شده است. تا به اینجای کار در حدود 3 تا 3.5 میلیارد تومان برای این مجموعه که مرکز تخصصی پرتابهای آسیا هم میباشد، هزینه شده است. این مجموعه هم سالن سرپوشیده و هم زمین روباز داشته و از امکانات خوب جانبی نیز برخوردار است.
وی ادامه داد: این مرکز با کمک و حمایت سازمان تجهیز، توسعه و نگهداری اماکن ورزشی به اتمام رسیده است که مسئول آن آقای ترکاشوند بوده و جا دارد از زحمات ایشان تشکر کنیم. امیدواریم این مجموعه خوب بتواند ضمن بهره برداری جوانان کشورمان تبدیل به جایگاهی برای آموزش و مسابقه دوومیدانی در آسیا و افتخاری برای ورزشکاران منطقه باشد.
سعیدلو در پاسخ به پرسش خبرنگاران مبنی بر برنامه سازمان تربیت بدنی در هفته تربیتبدنی هم گفت: همه در طول سال ورزش میکنند و روز تربیت بدنی تنها روزی است که به صورت نمادین نامگذاری شده است اما با این حال ما برای این هفته مراسم و برنامههای مختلفی را پیش رو داشته و برنامهریزی کردهایم.
وی با بیان اینکه بارها گفتهام سال 89 سال شیرینی برای ورزش کشور خواهد بود، ادامه داد: ما مسابقات مختلفی را برگزار کرده و به همت جوانان نتایج خوبی را در آنها بدست آوردهایم. این روزها کمتر از یک ماه تا بازیهای آسیایی فرصت باقی است و ورزشکاران ما تلاش بیشتری برای موفقیت در این رقابتها میکنند.
رئیس سازمان تربیت بدنی تاکید کرد: کسب نتیجه در بازیهای آسیایی گوانگجو ایستگاهی برای ارزیابی توانمندیهای وزرش کشور است.
وی بیان کرد: در این روزها تیمها همه در اردوهای آمادهسازی هستند و مسئولان فدراسیونها 24 ساعته وقتشان را در این بخش میگذارند و ورزشکاران هم برای موفقیت تلاش میکنند که این تلاشها قابل تقدیر است. امیدواریم در گوانگجو حرکت خوبی داشته باشیم تا مردم هم از عملکرد ما راضی باشند. ما تلاش میکنیم در همین فرصت کم تا گوانگجو به ورزشکاران اعزامی سر بزنیم و از شرایط آنها با خبر میشویم.
سعیدلو افزود: در مجموع پنج سال فعالیت سازمان تربیتبدنی در دولت نهم و دهم به اندازه 50 سال گذشته زیرساخت آماده شده است. این زیرساختها نه تنها در تهران بلکه با محور توسعه عدالت در ورزش در شهرستانها و روستاها هم برنامهریزی شده است زیرا معتقدیم که استعدادهای خوب ورزش در روستاها و شهرستانها هم هستند.
رئیس سازمان تربیتبدنی با ابراز امیدواری از توسعه و پیشرفت زیرساختهای ورزش در آینده گفت: سهم ورزش از بودجه یک درصد تصویب شده است و آییننامه هم مصوب شده و آماده ابلاغ است و امیدواریم با اجرای این مصوبه امسال جهش خوبی در تمام رشتههای ورزشی و ورزش کشور داشته باشیم.
مرحله چهارم و نهایی مسابقات دوومیدانی باشگاههای کشور به همراه مراسم افتتاحیه مجموعه تخصصی دوومیدانی آفتاب انقلاب و مرکز تخصصی پرتابهای آسیا شب گذشته با حضور رئیس سازمان تربیتبدنی و قهرمانی تیم ذوب آهن اصفهان برگزار شد.
مجموعه آفتاب انقلاب دارای سالن سرپوشیده، زمین تمرین و زمین اصلی روباز با داشتن سه هزار سکو برای تماشاگران، ساختمان امور اداری و سالن بدنسازی است. قرار است در آینده با تامین اعتبارات محل اسکان، سالن غذاخوری و بسیاری از امکانات دیگر این مجموعه نیز تکمیل شود.
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