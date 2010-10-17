به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از منابع اینترنتی، کیرن کونری اسقف آروندل و برایتون خواستار احیای مراسم و سنتهای دینی در جامعه شد و اظهار داشت که کودکان باید به جای آنکه خود را شبیه غولهای بین معنای هالوین کنند شبیه قدیسان لباس بپوشند.

در تقویم مسیحی روز هالوین یک روز پیش از روز تمام قدیسان ( اول نوامبر) است که در طی این روز مومنان مسیحی به تمام قدیسان ادای احترام می‌کنند.

این کشیش انگلیسی گفت: روز هالوین کاملاً بی‌معنا بوده و تنها خرج بیهوده پول برای والدین است. والدین می‌توانند از روز تمام قدیسان برای آشنایی کودکان با کلام مقدس استفاده کنند.

وی تأکید کرد: تمرکز خود را از سمت غولها، مردگان و ارواج به سمت واقعیتهای امروز جامعه معطوف کنید. هالوین مراسم شیطانی نیست اما بهتر است به نوع دیگری برگزار شود، چرا که هیچ معنایی در پس سنتها و مراسم آن وجود ندارد.

هالوین یکی از جشنهای سنتی غربی است که مراسم آن در شب ۳۱ اکتبر برگزار می‌شود. بسیاری از افراد در این شب لباس‌های عجیب و غیرمرسوم می‌پوشند. جشن هالوین بیشتر در کشورهای امریکا، ایرلند، اسکاتلند و کانادا مرسوم است. این جشن را مهاجران ایرلندی و اسکاتلندی در سده نوزدهم با خود به قاره امریکا آوردند.