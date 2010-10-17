به گزارش خبرنگار مهر، حبیب کاشانی سرپرست باشگاه پرسپولیس در حاشیه مجمع فدراسیون فوتبال با بیان این مطلب افزود: ما هر دوشنبه نشستی فنی داریم در این نشست که صرف نظر از نتایج تیم برگزار می شود با حضور اعضای کادر فنی نقاط ضعف و قوت تیم را بررسی کرده و به یک جمع بندی می رسیم.

وی در ادامه افزود: نتایجی که تیم ما در 5 بازی گذشته کسب کرد و تنها سه امتیاز به دست آورده است در خور هیچ تیمی نیست چه به رسد به تیم بزرگ پرسپولیس که هواداران از آن انتظار دارند. البته ناکامی تیم پرسپولیس علل مختلفی دارد. اشتباهات سیستم داوری می تواند در ناکامی های ما تاثیرگذار باشد متاسفانه در دیدار با ملوان داور در دو صحنه مرتکب اشتباه شد و در شهرآورد تهران نیز کمک داور گل صحیح تیم ما را نپذیرفت.

کاشانی همچنین با دفاع از علی دایی گفت: بدون شک علی دایی با قدرت به کارش ادامه می دهد و باشگاه نیز از او حمایت کافی را خواهد داشت.

کاشانی یادآور شد: من روز جمعه بعد از پایان بازی با بازیکنان پرسپولیس دعوا نکردم. وارد رختکن شدم دست آنها را گرفتم و از زمین بلندشان کردم و به بازیکنان پرسپولیس خسته نباشید گفتم. چرا که اعتقاد دارم آنها بازی خود را انجام دادند و روی یک لحظه غفلت نتیجه را واگذار کردند. ما روی اشتباه کمک داور از کسب یک پیروزی خانگی محروم شدیم.

وی با تکذیب حضور حمید استیلی در کادر فنی تیم فوتبال پرسپولیس گفت: آقای استیلی با باشگاه شاهین بوشهر قرارداد دارد و با نتیجه ای که روز جمعه مقابل تیم پاس به دست آوردند و صعودشان در جدول رده بندی لیگ برتر جایگاه استیلی در این تیم بوشهری محکم تر از گذشته شد. حمید از دوستان خوب من است اما برای حضورش در کادر فنی پرسپولیس تصمیمی نداریم من حتی در 10 روز گذشته تماس هم با او نداشته ام.

سرپرست باشگاه پرسپولیس با تشکر از حسن برخورد علی دایی با هواداران، خبرنگاران و عوامل اجرایی پس از شکست در شهرآورد شصت و نهم گفت: من دیروز مانع از مصاحبه بازیکنانم نشده ام بازیکن و مربی پرسپولیس حق دارد صحبت کند اما باید نقطه نظراتش را درست بیان کند. مطابق قانون اگر بازیکن پرسپولیس برخلاف منافع باشگاه مطالبی را عنوان کرد با او برخورد خواهیم کرد.

کاشانی همچنین در خصوص شایعه شکایت این باشگاه از کمیته داوران فدراسیون فوتبال به دنبال شکست در شهرآورد تهران گفت: شکایت بعد از بازی در فوتبال معنی ندارد مهمترین حادثه بازی گلی بود که تیم ما به ثمر رساند و به اشتباه مردود اعلام شد. اینکه ما شکایت کنیم و انتظار داشته باشیم فدراسیون فوتبال به این شکایت ترتیب اثر داده و بازی را تکرار کند یا تصمیمی دیگر بگیرد غیر منطقی است. اما باشگاه پرسپولیس وظیفه دارد جهت استیفای حقوق خود حرکت کند. این انتظار را داریم اگر کمک داور اشتباه کرده از هوادارن پرسپولیس که برای تماشای بازی خود در ورزشگاه متحمل سختی های زیادی می شوند و هوادارانی که نگران بازی تیمشان هستند عذرخواهی کند.

سرپرست باشگاه پرسپولیس خاطرنشان کرد: مرادی داوری بین المللی است که همه تلاش خود را می کند که بهترین قضاوت خود را به نمایش بگذارد چرا که علاوه براینکه میلیون ها فوتبالدوست در ایران پیگیر کار او هستند عملکردش زیر ذره بین فیفا و ای اف سی نیز قرار دارد و آنها نیز کار او را رصد می کنند اصلا همین مرتضی کریمی که گل صحیح نوری را مردود اعلام کرد دانش آموز من بود آنها چطور می توانند با قصد و غرض قضاوت کرده و علیه ما سوت بزنند ما هم می دانیم که اشتباه داوران سهوی بوده و می خواهیم این فرهنگ سازی به وجود آید که هرکس اشتباه کرد پاسخگوی اشتباهش باشد.

وی در واکنش به احضار شیث رضایی به کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال گفت: من برخورد غلط و ناردستی از هیچ کدام بازیکنان دو تیم استقلال و پرسپولیس ندیدم. من ساعتی پیش از مسابقه در ورزشگاه بودم و پس از بازی نیز در ورزشگاه حضور داشتم وهیچ عمل غیر حرفه ای و غیر اخلاقی از بازیکنان دو تیم ندیدم. دیروز یک روز خوب برای فوتبال ایران بود.

خبرنگار مهر از حبیب کاشانی پرسید اگر روند ناکامی های پرسپولیس ادامه یابد باز هم این حمایت شما از علی دایی تداوم خواهد داشت؟ کاشانی در پاسخ به این پرسش گفت: این سئوال شما غلط است! شما با این سئوالها برای تیم ایجاد حاشیه می کنید در شرایط خاص امروز که تیم ما نیاز به حمایت دارد نباید این سئوالها را مطرح کنید من از شما اصحاب رسانه می خواهم به ما کمک کنید تا پرسپولیس را به شرایط ایده آلی که مد نظر داریم برسانیم.

وی همچنین در ادامه با تکذیب شایعه حضور محمد احمدزاده در کادر فنی تیم فوتبال پرسپولیس گفت: مطمئن باشید در پایان فصل جاری یک جام کسب خواهیم کرد که به هواداران پرسپولیس قول می دهیم یا قهرمان لیگ برتر شویم یا جام حذفی.

وی در ادامه تاکید کرد: برای حضور در لیگ قهرمانان آسیا تیم پرسپولیس را تقویت می کنیم و دو بازیکن جدید به خدمت خواهیم گرفت که یکی از آنها قطعا مهاجم خواهد بود.

وی در پاسخ به این سئوال که آیا این مهاجم عمادرضا است، گفت: ما با عمادرضا صحبت کرده و مذاکراتی داشته ایم. قرار شد عمادرضا به کشور مصر برود و رضایت نامه خود از باشگاه الزمالک دریافت کند و به عضویت تیم پرسپولیس درآید. از آنجایی که عمادرضا با باشگاه مصری قرارداد دارد حتی اجازه نداد که ما از او عکس بگیریم و تاکید کرد در بازگشت به مصر اگر مسئولان باشگاه الزمالک پیگیر شایعه قراردادش با باشگاه پرسپولیس شدند او موضوع را انکار خواهد کرد.

وی در خاتمه تصریح کرد: بر اساس قانون ما نمی توانستیم مذاکرت رسمی و جدی با عمادرضا داشته باشیم چرا که او تحت قرارداد با باشگاه الزمالک است با این حال اگر هم مشکلی از این بابت برای ما به وجود آید فکر می کنم مقصر عمادرضاست که با باشگاه مصری قراداد داشته و در عین حال با باشگاه پرسپولس هم وارد مذاکره شده است.