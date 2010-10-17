مسابقات قهرمانی والیبال بانوان ناشنوا در کرمان آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر در کرمان، رقابتهای قهرمانی والیبال ناشنوایان بانوان کشور از شب شنبه به مدت پنج روز در کرمان آغاز شد.

این مسابقات با حضور چهارده تیم از استانهای مختلف کشور در دو سالن مجزا در کرمان پیگیری می شود.

هم اکنون این مسابقات در دو سالن رشید فرخی و 22 بهمن کرمان در حال برگزاری است.

در مسابقات شب گذشته شش دیدار برگزار شد که تیمهای والیبال قزوین، کرمان، کرمانشاه، چهارمحال بختیاری فارس و تهران مقابل حریفان خود به برتری رسیدند.

همچنین در دیدارهای صبح یکشنبه نیز تیمهای کرمان، یزد، کرمانشاه، آذربایجان غربی، فارس و البرز موفق شدند حریفان خود را شکست دهند.