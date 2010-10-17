یک مقام صهیونیستی توقف شهرک سازی را به امضای توافق سازش منوط کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، "میرون ریوبین" ضمن بی توجهی به خواست جامعه جهانی مبنی بر توقف شهرک سازی در کرانه باختری مدعی شد که توسعه شهرک ها مانعی بر سر راه صلح نیست و روند آن را متوقف نخواهد کرد.

وی در توجیه ادعای خود گفت: شهرک های اسرائیل در صحرای سینا مانع از امضای توافقنامه صلح با مصر نشد و این شهرک ها بعدا از بین رفت، کما اینکه شهرک های نوارغزه نیز که در سال 2005 برچیده شدند مانعی بر سر راه امضای توافقنامه اسلو با تشکیلات خودگردان فلسطین در سال 1993 نبود.

ریوبین با بیان این مطلب افزود که امضای توافقنامه صلح تنها راه توقف شهرک سازی است و این رژیم پیش از امضای توافقنامه صلح با فلسطینی ها هرگز شهرک سازی را متوقف نخواهد کرد.

وی همچنین مدعی شد: اگر کشورهای عربی پیش از امضای توافقنامه صلح، سازمان ملل را برای به رسمیت شناختن کشور فلسطین تحت فشار قرار دهند، اسرائیل از این موضوع احساس نگرانی خواهد کرد.