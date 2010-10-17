عرضه پنج محصول فرهنگی به مناسبت تولد امام رضا (ع) در پایتخت

به گزارش خبرگزاری مهر، پنج محصول فرهنگی شامل دو مجموعه نمایشگاهی به شمارگان سه هزار و500 مجموعه، یک بنر نقاشی ویژه مدارس، فلش کارت "پا به پای باران" و هفت پوستر تولید شده است.

مجموعه های نمایشگاهی شامل مجموعه نمایشگاهی "رسم نسیم" ویژه مدارس راهنمایی به شمارگان یک هزار و 500 نسخه و مجموعه "فتح در غربت" ویژه دبیرستان های پایتخت به شمارگان دو هزار نسخه است که در سطح مدارس شهر تهران توزیع می شود.

"داستان ریان" نیز که شامل یک بنر هشت متری با موضوع داستانی از زندگی امام هشتم پیرامون توجه ایشان به کودکان است نیز به شمارگان هزار نسخه برا توزیع در مدارس ابتدایی آماده و عرضه می شود.

هچنین فلش کارت "پابه پای باران" نیز حاوی تعدادی کارت مزین به کلام امام رضا (ع) است و برای توزیع در دانشگاه ها آماده شده است.

هفت مدل پوستر نیز با تصاویر و عکس هایی از اساتیدی چون استاد نجابتی، استاد عجمی و استاد اسکندری به تعداد 21 هزار نسخه جهت توزیع در اماکن مذهبی و فرهنگی تهیه شده است.