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۲۵ مهر ۱۳۸۹، ۱۱:۴۵

تاریخ جالب تولد 3 فرزند یک خانواده آمریکایی

تاریخ جالب تولد 3 فرزند یک خانواده آمریکایی

یک روزنامه انگلیسی از وجود زوجی در آمریکا خبر داد که سه فرزند آنها به ترتیب در تاریخ های 08/08/2008، 09/09/2009 و 10/10/ 2010 است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ساندی تلگراف، فرزند بزرگ این خانواده دختر است و در تاریخ هشتم آگوست 2008 به دنیا آمده و در سال بعد یعنی در تاریخ نهم سپتامبر 2009 فرزند دوم که پسر است به دنیا آمد.

"باربارا سوفر" مادر این خانواه عنوان می کند که خانواده طرح خاصی برای به دنیا آمدن فرزندان خود در تاریخ های خاص نداشته است.

این در حالی است که در دهم ماه جاری میلادی فرزد سوم این خانواده که یک پسر است به دنیا آمده است.

خانواده ذکر شده که در ایالت میشیگان آمریکا زندگی می کنند از دادن توضیحات بیشتر در این باره خودداری کردند.

کد مطلب 1172412

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