به گزارش خبرنگار مهر در قم، حجت الاسلام سید محمد سعیدی صبح یکشنبه در مراسم نواختن زنگ هفته پیوند اولیا و مربیان که در مدرسه دخترانه شاهد حضرت خدیجه(س) واقع در منطقه محروم نیروگاه قم با حضور جمعی از مسئولین و مدیران استانی برگزار شد، با مهم خواندن نقش کانون جامعه در تربیت دانش آموزان بیان داشت: متولیان امور فرهنگی جامعه باید برای هماهنگی بیش از پیش محیط اجتماع با برنامه‌های تربیتی خانه و مدرسه سرمایه‌گذاری کنند.



وی با بیان این مطلب که تربیت فرزندان و دانش آموزان که سرمایه‌های کشور هستند از خانواده آغاز می‌شود و در مدرسه و حاکمیت تداوم می‌یابد، تصریح کرد: سه محیط ارزشمند خانه، مدرسه و محیط اجتماع شکل دهنده شخصیت و کانون تربیت هر انسانی است که هر کدام طبع، برنامه‌های خاص و مدیر خود را دارد و چنانچه هر یک از این سه کانون با هم هماهنگ نباشند می‌توانند زحمات تربیتی و آموزشی دو کانون دیگر را از بین ببرند.



سعیدی ادامه داد: ما باید این سه محیط را با هم پیوند و گره بزنیم تا کار به درستی انجام شود و در صورتی که این سه کانون با هم همکاری و تعامل نداشته و هر کدام برنامه خود را داشته باشند کار به سرانجام صحیحی نخواهد رسید.



اهمیت نقش پیوند اولیا و مربیان در تربیت دانش آموزان



امام جمعه قم نقش پیوند اولیا و مربیان را در این بین پررنگ و برجسته عنوان کرد و افزود: هم اولیا و هم مربیان از یکدیگر توقع دارند و یکدیگر را ملزم به این می‌دانند که سرنوشت دانش آموزان باید برای آنها مهم باشد و این درست است؛ چرا که اولیا و مربیان باید با یکدیگر هماهنگ باشند و اگر کاری در مدرسه انجام شود که خانواده از آن بی‌خبر باشد دیگر هیچ توقعی نیست که محصول این کانون مفید باشد.



وی خاطر نشان کرد: همانگونه که مدرسه نسبت به مسائل آموزشی، پرورشی، اعتقادی، تغذیه و ... دانش آموزان عنایت ویژه‌ای دارند، خانه و محیط اجتماع نیز باید همین‌گونه برخورد کنند و والدین باید در رسیدگی به مسائل تربیتی و تغذیه دانش آموزان اهتمام داشته باشند و متولیان اداره جامعه نیز در حد توان سعی کنند تا محیط اجتماع با خانه و مدرسه هماهنگ باشد چرا که اگر محیط جامعه درست نباشد و نسبت به امر معروف و نهی از منکر در آن اهمیت داده نشود، بی‌شک تلاش دو کانون خانه و مدرسه ثمر چندانی نخواهد داشت.



سعیدی به سفر قریب الوقوع مقام معظم رهبری به استان قم اشاره کرد و گفت: امیدواریم بتوانیم بهترین میزبان برای مقام رهبری در قم باشیم و بتوانیم بهترین بهره را از وجود ایشان ببریم و مطمئنا وجود ایشان منشأ خیر و برکت برای استان خواهد بود و به برکت قدوم مقام رهبری هم مسائل معنوی و هم برخی امور مادی و شهری استان حل خواهد شد.