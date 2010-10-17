سالانه 35 میلیون تن مواد غذایی در کشور دور ریخته می شود

بهروز فروتن در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج افزود: این رقم معادل 30 درصد مجموع تولیدات سالانه کشاورزی کشور است.

وی گفت: این میزان ضایعات مواد غذایی و کشاورزی غذای یک روز 15 میلیون گرسنه است.



این فعال صنعت غذای کشور افزود: مصرف بهینه محصولات غذایی و کشاورزی بعنوان مقوله ای مهم و کلان، کمتر مورد توجه فرهنگسازان قرار گرفته است.



وی گفت: جامعه ایران اسلامی به یک باور فرهنگی در استفاده از امکانات و نعمتهای الهی نیاز دارد اما متاسفانه این باور هنوز در کشور نهادینه نشده است.



فروتن افزود:‌ بر اساس چشم انداز 20 ساله تا 10 سال آینده میزان تولیدات بخش کشاورزی با سه برابر رشد به 300 میلیون تن در سال خواهد رسید و به همین سبب نهادینه شدن فرهنگ مصرف بهینه، ارزش ببشتری به خود می گیرد.



مسئول مرکز تحقیقات صنایع غذایی کشور گفت: ضروریست با کمی دقت و فرهنگسازی و بهره گیری از فرهنگ دینی و اسلامی از سبد ضایعات مواد غذایی و کشاورزی کاست و به اقتصاد ملی کمک کرد.