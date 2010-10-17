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۲۵ مهر ۱۳۸۹، ۱۳:۱۳

سالانه 35 میلیون تن مواد غذایی در کشور دور ریخته می شود

سالانه 35 میلیون تن مواد غذایی در کشور دور ریخته می شود

کرج - خبرگزاری مهر: مسئول مرکز تحقیقات صنایع غذایی کشور گفت: سالانه 35 میلیون تن مواد غذایی در کشور دور ریخته می شود و این رقم معادل 30 درصد مجموع تولیدات سالانه کشاورزی است.

بهروز فروتن در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج افزود: این رقم معادل 30 درصد مجموع تولیدات سالانه کشاورزی کشور است.
 
وی گفت: این میزان ضایعات مواد غذایی و کشاورزی غذای یک روز 15 میلیون گرسنه است.

این فعال صنعت غذای کشور افزود: مصرف بهینه محصولات غذایی و کشاورزی بعنوان مقوله ای مهم و کلان، کمتر مورد توجه فرهنگسازان قرار گرفته است.

وی گفت: جامعه ایران اسلامی به یک باور فرهنگی در استفاده از امکانات و نعمتهای الهی نیاز دارد اما متاسفانه این باور هنوز در کشور نهادینه نشده است.

فروتن افزود:‌ بر اساس چشم انداز 20 ساله  تا 10 سال آینده میزان تولیدات بخش کشاورزی با سه برابر رشد به 300 میلیون تن در سال خواهد رسید و به همین سبب نهادینه شدن فرهنگ مصرف بهینه، ارزش ببشتری به خود می گیرد.

مسئول مرکز تحقیقات صنایع غذایی کشور گفت: ضروریست با کمی دقت و فرهنگسازی و بهره گیری از فرهنگ دینی و اسلامی از سبد ضایعات مواد غذایی و کشاورزی کاست و به اقتصاد ملی کمک کرد.
کد مطلب 1172415

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