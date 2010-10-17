به گزارش خبرگزاری مهر، لطیف دشت بزرگی افزود: درحال حاضر برنامه راه‌اندازی مدول شماره 2 آهن اسنجی آغاز شده و در آبان ماه به تولید آزمایشی دست خواهیم یافت.

وی اظهارداشت: تاکنون کمپروسورهای کارخانه و مشعل‌های فرعی کوره روشن شدند تا مسیر راه‌اندازی هموار شود. دشت بزرگی با بیان اینکه ظرفیت تولید آهن اسفنجی در شرکت فولاد خراسان دو برابر خواهد شد، گفت: با راه‌اندازی واحد جدید، میزان ظرفیت تولید این ماده از 800 هزار به 6/1 میلیون تن می رسد.

وی در عین حال تاکید کرد: با دستیابی به ظرفیت اسمی مدول 2، ‌این شرکت نه تنها در تامین آهن اسفنجی بی‌نیاز می‌شود بلکه با مازاد نیز مواجه خواهد شد.

به گفته وی،‌ تولید مازاد بر نیاز سبب فروش این محصول به کارخانه‌های دیگر می‌شود که این امر به مفهوم رشد درآمد و سود شرکت فولاد خراسان است.

فولاد خراسان دو طرح تولید آهن اسفنجی در اختیار داشت که کارخانه نخست آن در بهمن ماه سال گذشته وارد مدار تولید شد و واحد شماره 2 نیز هم اینک شمارش معکوس را برای راه‌اندازی آغاز کرده است. میزان سرمایه گذاری برای ساخت این طرح نیز در بخش ریالی و ارزی به 781 میلیارد ریال و 33.2 میلیون یورو رسید.