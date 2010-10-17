به گزارش خبرنگار مهر، در حالیکه از ماه‌ها پیش از آمریکا به عنوان یکی از کاندیداهای میزبانی جام جهانی 2018 نامبرده می شود، فدراسیون فوتبال این کشور در تصمیمی عجیب و دور از انتظار در آستانه برگزاری اجلاس سراسری فیفا برای انتخاب میزبان جام‌های جهانی 2018 و 2022 رسما اعلام کرد توان خود را برای میزبانی جام جهانی 2022 به کار گرفته و از تقاضای خود جهت میزبانی جام جهانی 2018 انصراف داد.

"سونیل گولاتی"، رئیس فدراسیون فوتبال آمریکا با اعلام خبر انصراف این فدراسیون از میزبانی جام جهانی 2018 گفت: طی مذاکراتی که با فدراسیون بین‌المللی فوتبال و کنفدراسیون فوتبال اروپا داشتیم، تصمیم برآن گرفتیم که تمام توان خود را معطوف به کسب میزبانی جام جهانی 2022 کنیم. من اطمینان دارم که آمریکا بهترین پیشنهاد را برای میزبانی جام جهانی 2022 ارائه خواهد کرد و با گفتگوهای سازنده و باز فرصت میزبانی این پیکارها را بدست می‌آورد.

با این شرایط شانس قاره اروپا برای کسب میزبانی جام جهانی 2018 بیش از پیش شد. حالا باید منتظر ماند و دید فیفا به کدامیک از چهار گزینه انگلستان، پرتغال - اسپانیا، روسیه و بلژیک - هلند اعتماد کرده و امتیاز میزبانی جام جهانی هشت سال آینده را به آنها می سپارد.

بحث انصراف آمریکا از میزبانی جام جهانی 2018 البته بی ارتباط با رسوایی مالی اخیر دو تن از اعضای کمیته اجرایی فیفا و دارای حق رای برای انتخاب میزبان‌های جام جهانی نیست. براساس اعلام نشریه ساندی تایمز، شخصی به نام "آموس آدامو" از نیجریه از آژانس آمریکایی که در انتخاب این کشور برای میزبانی جام جهانی 2018 نقش دارد، درخواست رشوه‌ای 800 هزار دلاری کرده است.

البته این موضوع به همین جا ختم نمی شود و "رینالد تماری"، رئیس کنفدراسیون فوتبال اقیانوسیه نیز قصد داشته با دریافت 3/2 میلیون دلار از این شرکت آمریکایی رای خود برای انتخاب میزبانی جام جهانی 2018 را به آمریکا بدهد.

افشای این رسوایی‌های مالی قطعا در انصراف فدراسیون فوتبال آمریکا از درخواست میزبانی جام جهانی 2018 بی تاثیر نبوده و مسئولان فدراسیون فوتبال این کشور با پس گرفتن درخواست‌شان به گونه‌ای پای خود را از این رسوایی بیرون کشیده اند.