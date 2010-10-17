تحولات پرشمار سیاسی عراق؛ پرجنجال و خالی از توافق

روزنامه ها و رسانه های عراقی نیز امروز در اخبار متعددی به تحولات سیاسی در این کشور که در دهه نخست تجربه روند دموکراتیک بسر می برد اشاره کرده است.

مذاکرات اتحاد ملی و ائتلاف کردستان در راستای تشکیل دولت

منابع خبری از دیدار امروز رهبران اتحاد ملی (شامل ائتلاف ملی عراق و دولت قانون) با ائتلاف کردستان در بغداد خبر می دهند. این دیدار در راستای رسیدن به توافقی مشترک درباره تشکیل دولت انجام می شود.

این در حالی است که پس از خاتمه گمانه زنی ها درباره ریاست جمهوری آتی عراق که شخصی جز "جلال طالبانی" نمی تواند باشد، هم اکنون گفتگوها به سوی انتخاب ریاست پارلمان عراق جهت گرفته است.

از سوی دیگر، روز گذشته "عادل عبدالمهدی" معاون رئیس جمهور عراق و از رهبران ائتلاف ملی با "رافع العیساوی" معاون نخست وزیر و مذاکره کننده ارشد فهرست العراقیه درباره آخرین تحولات تشکیل دولت گفتگو کرد. در این دیدار راههای خاتمه دادن به تاخیر فعلی در روند تشکیل دولت بررسی شد.

اظهارات صریح الدباغ: تشکیل دولت بدون حضور العراقیه بهترین راه حل است

"علی الدباغ" سخنگوی دولت عراق و عضو ائتلاف دولت قانون روز گذشته در اظهاراتی صریح و بی پرده اعلام کرد: تمامی جریانهای سیاسی برای حضور در پارلمان، تشکیل دولت و قرار دادن فهرست العراقیه در جایگاه مخالف (اپوزسیون) آماده اند.

الدباغ در ادامه افزود: با اتفاق نظر در زمینه ریاست جمهوری جلال طالبانی، اعلام نامزد نخست وزیری از سوی بزرگترین فراکسیون پارلمان (نوری المالکی از اتحاد ملی) پیش بینی می شود ریاست موقت پارلمان نیز طبق قانون اساسی انتخاب شود.

وی تاکید کرد: تشکیل دولت عراق بدون حضور العراقیه بهترین راه حل در برهه فعلی است چون کشور نمی تواند در انتظار انتخاب تنها یک گروه باقی بماند.

نوری المالکی امروز در اردن، فردا در تهران / احتمال سفر المالکی به عربستان

در همین حال، تحرکات منطقه ای "نوری المالکی" رهبر ائتلاف دولت قانون و گزینه اصلی نخست وزیری در این کشور (معرفی شده از سوی اتحاد ملی) در روزهای اخیر افزایش یافته است.

بر این اساس، در حالی که نوری المالکی امروز در دیداری رسمی به اردن سفر کرده و فردا نیز به تهران خواهد آمد. منابع آگاه از احتمال سفر وی عربستان خبر می دهند.

بر این اساس، اعضای ائتلاف دولت قانون در تلاش هستند که ریاض را به فرستادن دعوتی برای سفر مالکی به عربستان قانع کنند. تا گزینه نخست وزیری اتحاد ملی بتواند در حین سفر دوره ای خود به کشورهای منطقه دیداری هم با "ملک عبدالله" پادشاه عربستان داشته باشد.

"علی الدباغ" سخنگوی دولت عراق نیز با اشاره به دیدارهای قریب الوقوع مالکی از اردن، ایران، ترکیه و مصر اظهار داشت: هدف از این دیدارها اتخاذ موضع بی طرفانه توسط این کشورها در مسئله تشکیل دولت است.

این در حالی است که نوری المالکی هفته گذشته پس از قطعی یکساله روابط به سوریه سفر کرد و با "بشار اسد" رئیس جمهور سوریه درباره افزایش همکاریها و موضوع تشکیل دولت عراق گفتگوکرد.

"خالد الاسدی" از اعضای ائتلاف دولت قانون در این باره اظهار داشت: مالکی در صورتی که شرایط فراهم شود، مانعی در سفر به عربستان و دیدار با ملک عبدالله نمی بیند. البته این دیدار به موضع ریاض و تمایل آنها مرتبط است.

دیدار جواد البولانی و مقتدی صدر در تهران

"جواد البولانی" وزیر کشور عراق روز گذشته دیدار در تهران با "مقتدی صدر" رهبر جریان صدر داشت. در این دیدار مسائل امنیتی و موضوع تشکیل دولت مورد بررسی قرار گرفت.

وزارت کشور عراق در بیانیه ای بدون اشاره جزئیات این دیدار اعلام کرد: در این دیدار راههای تشکیل دولت با مشارکت تمامی جریانهای سیاسی مورد بررسی قرار گرفت.

از سوی دیگر، جواد البولانی روز گذشته دیدارهایی را مقامات ایرانی از جمله همتای ایرانی اش "مصطفی نجار" درباره مسائل مرزی و قاچاق برگزار کرد.

مجلس اعلا با العراقیه ائتلاف نمی کند

"هادی العامری" از رهبران ائتلاف اتحادملی با تکذیب اخبار منتشر شده در زمینه تمایل مجلس اعلای اسلامی عراق برای ائتلاف با فهرست العراقیه (ایاد علاوی) اظهار داشت: اتحاد ملی "نوری المالکی" را به عنوان نخست وزیر انتخاب کرده و در انتظار پاسخ دیگر جریانها به این انتخاب است تا پس از آن ریاست جمهوری و ریاست پارلمان انتخاب شوند.

وی با اشاره با رد شایعات مطرح شده در زمینه ائتلاف مجلس اعلای اسلامی عراق (عمار الحکیم) با فهرست العراقیه، اظهار داشت: این مسئله از آرزوهای "حیدر الملا" سخنگوی العراقیه است، چه آنکه مجلس اعلا اعلام کرده که مذاکراتش تا کنون با العراقیه نتیجه ای در بر نداشته است.

موضع العراقیه تغییر نکرده است

از سوی دیگر، "میسون الدملوجی" ز اعضای فهرست العراقیه با تاکید براینکه در موضع این جریان تغییری ایجاد نشده است، خبر نشست اخیر میان ائتلاف دولت قانون و العراقیه را تکذیب کرد.

وی تاکید کرد: موضع ما همچنان عدم مشارکت در دولتی است که مالکی آن را تشکیل دهد و این موضع مورد توافق تمامی اعضای العراقیه است.

این در حالی است که روز گذشته یکی از رهبران فهرست العراقیه تاکید کرد که این جریان در صورتی در دولت آتی عراق مشارکت می کنند که 50 درصد از تصمیم سازیها از آن العراقیه باشد.

"جواد الفریجی" از رهبران فهرست العراقیه با اشاره به آمادگی این جریان برای حضور در دولتی که نخست وزیری آن بر عهده "نوری المالکی" باشد، افزود: العراقیه با توجه وظایف ملی که بر عهده دارد تصمیم دارد که در زمینه تشکیل دولت جدید در عراق نرمش نشان داده و به بحران فعلی در مسئله تشکیل دولت خاتمه دهد.

تاکید آیت الله سیستانی درباره عدم دخالت نظامیان در سیاست

"آیت الله سید علی سیستانی" مرجع عالیقدر شیعیان عراق در دیدار با "عبود قنبر" از مقامات بلندپایه ارتش عراق بر لزوم دوری گزیدن نظامیان از مسائل سیاسی و حزبی تاکید کرد.

این دیدار که تا کنون خبری از آن منتشر نشده بود جمعه شب انجام شده است که در آن آیت الله سیستانی و این مقام ارتش عراق آخرین تحولات امنیتی کشور را بررسی کردند.

در این دیدار عبود قنبر بر توانایی ارتش عراق در کنترل شرایط امنیتی و انجام ماموریت های محوله تاکید کرد.

موضع مجلس اعلای اسلامی عراق

در همین راستا "لیلی الخفاجی" از اعضای مجلس اعلای اسلامی عراق بر تاکید کرد: موضع همچنان یکپارچگی جریانهای سیاسی برای تحقق ثبات سیاسی در مرحله آتی است. مجلس اعلا دولتی را که بدون مشارکت واقعی تشکیل شود تایید نمی کند.

وی با اشاره به تلاش برخی از جریانهای سیاسی برای ماهی گرفتن از آب گل آلود اختلافات، اظهار داشت: برخی می خواهند با استفاده از این تنش های سیاسی دولتی را تشکیل دهند که مفهوم مشارکت واقعی در آن نمی گنجد.

الخفاجی تاکید کرد: در همین راستا مجلس اعلا شرط کرد که گزینه نخست وزیری جدای از اینکه از کدام جریان است از مقبولیت ملی برخوردار باشد تا بتوان موفقیت دولت را تضمین کرد.

هشدارهای زیباری: خود مسئول تاخیر در تشکیل دولت هستیم

"هوشیار زیباری" وزیرخارجه عراق نیز با تاکید بر اینکه نباید کشورهای همسایه را به علت تاخیر بیش از 7 ماهه در تشکیل دولت ملامت کرد، افزود: مسئولیت و ماموریت تشکیل دولت بر عهده رهبران جریانهای سیاسی است.

وی از همسایگان عراق درخواست کرد تلاش های خود را در راستای تشکیل دولت این کشور در اسرع وقت متمرکز کنند، زیرا بی ثباتی در عراق به نفع هیچکدام از آنها نیست.