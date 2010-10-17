توقیف 11 هزار موتورسیکلت متخلف در قزوین

سرهنگ غلامعلی حسنی در گفتگو با خبرنگار مهر در قزوین در خصوص عملکرد نیروی انتظامی استان در حوزه راهنمایی و رانندگی استان اظهار داشت:‌ در نیمه اول سال جاری مأموران راهنمایی و رانندگی استان در 20 فقره صحنه تصادف فوتی حضور یافتند که در این سوانح 23 نفر کشته شدند که این رقم در مقایسه با سال گذشته که 11 فقره تصادف فوتی با 11 نفر کشته بوده است، 9 فقره افزایش داشته است.

وی افزود: در تصادفات جرحی نیز 471 فقره تصادف در سال جاری رخ داد که 583 مجروح برجای گذاشت که در مقایسه با سال قبل 10 درصد کاهش تصادف جرحی صورت گرفته است.

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی استان قزوین با اشاره به تصادفات خسارتی اضافه کرد: در نیمه اول امسال هزار و 687 فقره تصادف رخ داده است که این رقم در سال گذشته یک ‌هزار و 509 مورد بود که این نوع تصادفات 11 درصد رشد داشته است.

وی تصریح کرد:‌ در مجموع تصادفات در شهرستان قزوین دو هزار و 178 فقره بود که سال گذشته این تعداد با دو هزار و 43 فقره 6.6 درصد افزایش را نشان می‌دهد و در مابقی شهرستان‌های استان نیز به جز تاکستان تصادفات فوتی و جرحی در البرز، بوئین زهرا و آبیک کاهش داشته است.

سرهنگ حسنی اعلام کرد: مأموران پلیس امسال در سطح معابر درون شهری در 25 صحنه تصادف فوتی با 28 کشته حضور یافتند که سال گذشته تصادفات فوتی در صحنه 23 فقره با 24 کشته بوده است ودر معابر درون شهری استان نیز تعداد تصادفات جرحی 816 فقره و این رقم در سال گذشته 918 مورد بوده که 11 درصد کاهش را شاهد هستیم.

وی یادآور شد: تصادفات خسارتی نیز رشد 8.5 درصدی را در نیمه اول امسال نشان می‌دهد که در مجموع، تصادفات در معابر درون شهری استان قزوین با دو هزار و 954 فقره در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته که دو 2 هزار و 888 فقره بوده از رشد 2.2 درصدی برخوردار بوده است.

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی استان قزوین با اشاره به آمار پزشکی قانونی هم گفت: بر اساس آمار پزشکی قانون در پنج ماهه نخست امسال در معابر درون شهری استان 25 نفر در حوادث رانندگی کشته شدند که ادر معابر برون شهری با کشته شدن 186 نفر در حوادث رانندگی شاهد کاهش تلفات بودیم که در مجموع در استان قزوین در نیمه اول امسال تعداد 211 نفر در حوادث رانندگی برون شهری و درون شهری جان خود را از دست دادند و در مدت مشابه سال گذشته این رقم 231 نفر بوده که 8.6 درصد کاهش داشته است.

سرهنگ حسنی گفت: بر اساس آمار پزشکی قانونی، مجروحان حوادث رانندگی در استان قزوین در مدت مذکور دو هزار و 240 نفر بوده که 8.2 درصد کاهش داشته است.

وی در ادامه به تخلفات راهنمایی و رانندگی اشاره کرد و اظهار داشت: در مدت یاد شده 11 هزار و 238 دستگاه موتورسیکلت به دلیل تخلفات در استان توقیف شدند که در مدت مشابه سال گذشته این رقم هفت هزار و 516 دستگاه بوده است که رشد 49.5 درصدی داشته است.

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی استان قزوین خاطرنشان کرد: همچنین با توجه به اجرای طرح میادین و برخورد با تخلفات در میادین و تقاطع‌ها، در این مدت سه هزار و 613 دستگاه خودرو به پارکینگ منتقل شد که این آمار در مقایسه با سه هزار و 481 دستگاه توقیف شده سال قبل 3.7 درصد رشد داشته است.

وی با اشاره به تعداد برگ جریمه صادر شده در استان تصریح کرد: در نیمه اول امسا 295 هزار و 800 برگ جریمه در راهنمایی و رانندگی برای رانندگان متخلف صادر شده است که 9.8 درصد افزایش داشته است.

سرهنگ حسنی یادآور شد: در این مدت مأموران راهنمایی و رانندگی 13 هزار و 849 راکب موتورسیکلت را که از کلاه ایمنی استفاده نکردند، جریمه کردند که در این خصوص رشد 24 درصدی را شاهدیم،‌ همچنین 54 هزار و 132 راننده و سرنشین وسیله نقلیه به دلیل عدم استفاده از کمربند ایمنی امسال جریمه شدند که با حضور بیشتر پلیس در این زمینه هم با رشد 14 درصدی مواجه بودیم.

وی افزود: خوشبختانه استفاده از کمربند ایمنی تا حد زیادی نهادینه شده و می‌توان امیدوار بود تا مدتی دیگر این امر به صورت عادت مفید درآمده و رانندگان بدون تذکر پلیس از کمربند ایمنی استفاده کنند.

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی استان قزوین گفت: بیشترین تخلف راکبان موتورسیکلت نداشتن گواهینامه، بیمه ‌نامه و حرکت در خلاف مسیرهای تعیین شده و در خودروها نیز بیشترین جریمه مربوط به رانندگانی است که از کمربند ایمنی استفاده نمی‌کنند همچنین استفاده از تلفن همراه نیز حین رانندگی یکی از تخلفات شایع است.

به گفته حسنی بیشترین علت تصادفات نیز عدم توجه به جلو از سوی راننده خودرو و عدم رعایت حق تقدم بوده است.