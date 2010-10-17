برخورداری شرکتهای بزرگ بورسی از 20 درصد معافیت مالیاتی

به گزارش خبرگزاری مهر، مدیر نظارت بر ناشران اوراق بهادار سازمان بورس با اعلام اینکه سهام شناور آزاد شرکت‌ها برای پایان سال مالی 88 محاسبه شده است، گفت: بخش اعظمی از شرکت‌هایی که سال مالی آن‌ا پایان سال 88 است و بیش از 20 درصد سهام شناور آزاد دارند باتوجه به اجرای ماده 6 قانون توسعه ابزارها و ضوابط محاسبه سهام شناور آزاد از 20 درصد تخفیف مالیاتی برخوردار می شوند.

امیرحمزه مالمیر ادامه داد: براساس محاسبات مذکور بخش اعظمی از شرکت‌های پذیرفته شده در بورس که شرکت‌های بزرگ بازار از جمله آنها هستند، از این تخفیف مالیاتی برخوردار خواهند شد که این عامل تأثیر قابل ملاحظه‌ای در سود سال‌های مالی 88 و 89 شرکت‌های مشمول معافیت خواهد داشت.

وی در ادامه با بیان اینکه تخفیف یادشده از دو بخش "پذیرش" و "سهام شناور آزاد "تشکیل می‌شود تأکید کرد: شرکت‌هایی که در سال 88 این تخفیف را لحاظ نکرده‌اند از طریق تعدیلات سنواتی آن را بازگردانده و باعث افزایش سود سال قبل آن‌ها خواهد شد، در عین حال برای سال مالی 89 نیز در پیش بینی ها لحاظ خواهد شد که بر اساس این تعدیل ، سود مناسبی برای اکثر شرکت ها به وجود خواهد آمد.



مالمیر در پایان با اعلام اینکه این تعدیل بخش عمده‌ای از شرکت‌های پذیرفته شده را در بر خواهد گرفت، گفت: اکثر شرکت‌های بزرگ و تأثیرگذار بازار مشمول این تخفیف خواهند شد و رقم آن نیز بسیار قابل ملاحظه است.