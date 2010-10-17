مصر ممانعت از خروج مقامات حماس برای حج را حق خود دانست

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از میدل ایست نیوز، این مقام امنیتی مصر که در بندر العریش در شمال شبه جزیره سینا صحبت می کرد گفت که قاهره مانع از عبور اعضای حماس از گذرگاه مرزی رفح و رفتن آنها به عربستان برای انجام مناسک حج نخواهد شد.

این اظهارات در پاسخ به سخنان "فوزی برهوم" سخنگوی حماس است که وی روز جمعه گفته بود او و دو نفر دیگر از مقام های حماس در فهرست افراد ممنوع الخروج از غزه با استفاده از گذرگاه رفح هستند.

وی تصریح کرد: قاهره هنوز هیچ درخواستی را برای استفاده از گذرگاه رفح به عنوان محل عبور و اسکان حجاج غزه تحت محاصره دریافت نکرده است.

این مقام که نامی از او برده نشده در عین حال خاطر نشان کرد که مصر این حق را برای خود محترم می شمارد تا به دلایل امنیتی از عبور افراد از این گذرگاه ممانعت بعمل آورد.

گفتنی است در سالهای گذشته زائران خانه خدا در نوار غزه برای ورود و خروج خود از این گذرگاه به عربستان و بالعکس با مشکلات فراوانی روبرو بودند و گاهی مواقع چندین روز را در پشت دروازه های این گذرگاه منتظر خروج بودند.