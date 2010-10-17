تحولات منطقه به نفع مقاومت درجریان است/ خنثی شدن توطئه 600میلیون دلاری

حجت الاسلام سید احمد موسوی در گفتگو با خبرنگار مهر در تشریح روند تحولات منطقه در ایام اخیر تصریح کرد: طی دو هفته گذشته شاهد سفرها، دیدارها و موضعگیریهای مهمی در منطقه بوده ایم که همه آنها به صورت جداگانه و برآیند جمعی آنها حکایت از این دارد که روند تحولات منطقه به نفع مقاومت اسلامی در جریان است.

توطئه 600 میلیون دلاری ناکام ماند

مشاور رئیس جمهوری اسلامی ایران تاکید کرد: از جمله این موارد و رخدادهای دو هفته گذشته می توان به خنثی سازی توطئه و فتنه طراحی شده برای ایجاد اختلاف بین مسلمانان و شیعه و سنی و غیره که با فتوای مقام معظم رهبری خنثی شد و مفتی مصر و شیخ الازهر نیز درحمایت از این فتوای اقدامات منفی علیه شیعیان را مردود شمردند اشاره کرد چرا که این فتنه که مبلغ 600 میلیون دلار برای اجرای آن توسط دستگاههای امنیتی آمریکا و صهیونیست درنظر گرفته شده با ناکامی مواجه شده است.

ماهیت صهیونیستها فاش شد

سفیر ایران در دمشق با اشاره به مذاکرات به اصطلاح سازش نیز بیان داشت: به بن بست رسیدن مذاکرات مستقیم صلح و ثابت شدن دروغگویی و جنایت پیشه بودن، فاشیست و نژادپرست بودن صهیونیستها و حامیان آنها، پس از یکماه تبلیغات و تلاش گسترده اوباما و همکاران منطقه ای و بین المللی آن برای نمایش نوعی موفقیت در این مذاکرات از جمله مهمترین تحولات اخیر است که شاهد آن بوده ایم.

دستاوردهای سفر اسد به تهران

موسوی در ادامه به سفر رئیس جمهور سوریه به تهران اشاره کرد و گفت: این سفر اثرات و بازتابهای گسترده ای در خنثی سازی تلاشها و توطئه هایی دشمنان برای ایجاد شکاف بین ایران و سوریه داشت و علاوه بر این باعث شتاب در روابط اقتصادی بین ایران و سوریه که سابقه نداشته و طی دو سال اخیر به 3 میلیارد دلار رسیده و البته در سفر بشار اسد پروژه ها در حد 5 میلیارد دلار تعریف شد.

وی ادامه داد: امضای موافقتنامه تجارت آزاد که تحول بزرگی است بانک مشترک ایران و سوریه و دیگر امور اساسی از جمله دستاوردهای سفر رئیس جمهور سوریه به ایران است.

تحولات منطقه ای به نفع مقاومت

سفیر ایران برگزاری دومین اجلاس شورای همکاریهای استراتژیک سوریه و ترکیه در شهر لاذقیه را مورد اشاره قرار داد و گفت: مواضع خوب اعلان شده در این اجلاس توسط داوود اغلو و ولید معلم وزرای خارجه ترکیه و سوریه و عماد حسن ترکمانی وزیر دفاع سابق سوریه و روابط خوب ترکیه با ایران همچنین روابط گسترده سوریه با جمهوری اسلامی ایران در قالب این اجلاس مهم ارزیابی می شود.

موسوی همچنین به سفر رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه به دمشق و مواضع و دیدگاههای بشار اسد و مقام ترک در راستای تقویت مقاومت اسلامی و افشای جنایات صهیونیستها و آمریکا و حامیان آنها به عنان موضوعی حایز اهمیت اشاره کرد.

وی تصریح کرد: محکومیت جنایت صهیونیستها در حمله به کاروان کشتیها در شورای حقوق بشر سازمان ملل و افشای ماهیت صهیونیستها و حامیان آنها برای همه جهانیان در به شهادت رساندن بیگناهان از ترکیه و سایر کشورهای جهان بسیار قابل توجه است.

رفع کدورت سوریه و عراق

موسوی روند مثبت تحولات تشکیل دولت در عراق با گذشت نزدیک به 8 ماه از انتخابات این کشور واحساس خطر اشغالگران و دوستان منطقه ای آنها و سفر نوری مالکی به دمشق که به معنی رفع کدورت و مشکل دیپلماتیک حاصله بین عراق و سوریه ظرف یکسال گذشته بوده است را تحولی در مسائل منطقه ای و روابط سوریه و عراق عنوان کرد.

حنای دشمن رنگی نداشت

سفیر ایران در سوریه سفر دکتر احمدی نژاد به لبنان را موفقیت آمیز توصیف کرد وگفت: این سفر بازتاب بسیار گسترده و مثبتی در منطقه و جهان برجای گذاشته و حتی دشمنان نتوانسته اند موفقیت این سفر را انکار و کتمان کنند.

وی خاطرنشان کرد: دشمنان مقاومت تمامی ابزارهای خود را از قبیل تهدید، ایجاد فضای رعب و وحشت، تلاش دیپلماتیک، جنگ روانی و تبلیغات منفی گسترده قبل، در جریان سفر و بعد از سفر برای ممانعت و خنثی سازی اثرات این سفر به کار بردند که کارساز نبود و این بار نیز مانند همیشه خداوند از مقاومت اسلامی حمایت کرد و حنای دشمنان رنگی نداشت.

موسوی شکل گرفتن روندی مثبت در وحدت و همدلی گروههای مختلف لبنانی پس از سفر رئیس جمهور اسلامی ایران به لبنان را از جمله دستاوردهای این سفر برشمرد.

اعراب از مذاکرات سازش حمایت نکردند

وی عدم حمایت سران عرب در اجلاس اضطراری سران عرب و آفریقا در سرت لیبی از روند مذاکرات صلح و احساس خطر از وضعیت فلسطین و قدس در این اجلاس را نشانه ای از شکست این مذاکرات و بی نتیجه بودن آن دانست.

سفیر ایران در دمشق تاکید کرد: با توجه به تحولات فوق الذکر و سایر تحولات در منطقه و جهان، وضعیت کنونی در افکار عمومی ملتها، در عرصه سیاسی و تبلیغاتی در عرصه بین المللی و منطقه ای، در راستای منافع ملت فلسطین و مقاومت اسلامی لبنان و فلسطین و نیز کشورهای حامی مقاومت است.

فراهم بودن شرایط برای رسوا شدن فاشیستها

وی ادامه داد: آزادگان جهان و حامیان مظلومان در محاصره در غزه و فلسطین اشغالی باید از شرایط موجود برای رسوایی هر چه بیشتر نژادپرستان و فاشیستهای صهیونیست و حامیان غربی و منطقه ای آنها نهایت استفاده را در ابعاد مختلف داشته باشند.