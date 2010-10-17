برگزیدگان آزمون تربیت داور حفظ قرآن معرفی شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، سومین دوره تخصصی تربیت داور حفظ قرآن کریم از تاریخ 6 تا 8 مهر در اردوگاه شهید حقانی کرج با حضور 25 نفر از حافظان کل منتخب استانها برگزار شد.

تدریس و کارورزی مباحث مورد نیاز در بحث داوری حسن حفظ توسط دو نفر از داوران کشوری این رشته، امیر آقایی و محمدمهدی بحرالعلوم ارائه شد.

از مجموع 25 شرکت‌کننده در این دوره آموزشی 13 نفر با کسب حد نصابهای لازم در دو زمینه مهارتهای داوری و آزمونهای عملی بعنوان قبولشدگان دوره معرفی شدند.

قبولشدگان حداقل به مدت دو دوره همراه با داوران باسابقه و مجرب رشته حسن حفظ کشور، در برگزاری آزمونهای شفاهی طرح تخصصی ارزیابی و اعطای مدرک تخصصی به حفاظ قرآن کریم مشارکت کرده و در صورت تأیید عملکرد در این دو دوره، گواهینامه داوری عمومی مسابقات قرآن کریم در رشته‌ حسن حفظ به آنها اعطا می شود.



حافظانی که موفق به کسب حدنصابهای لازم در دوره نشده‌اند نیز می‌توانند در آزمونهای پایانی دوره بعدی تربیت داور حفظ قرآن کریم که اوایل سال آینده برگزار می شود شرکت کنند.

اسامی برگزیدگان این دوره برروی سایت سازمان دارالقرآن به نشانی اینترنتی www.telavat.com قرار گرفته است .