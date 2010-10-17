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۲۵ مهر ۱۳۸۹، ۱۱:۲۴

در گفتگو با مهر عنوان شد: بازنگری نحوه بازنشستگی اساتید/ بکارگیری اساتید بازنشسته تغییر می‌کند

در گفتگو با مهر عنوان شد: بازنگری نحوه بازنشستگی اساتید/ بکارگیری اساتید بازنشسته تغییر می‌کند

دبیر هیئت عالی جذب هیئت علمی شورای عالی انقلاب فرهنگی از بازنگری در نحوه بازنشسته کردن اعضای هیئت علمی و همچنین بازنگری در نحوه بکارگیری مجدد اساتید بازنشسته دانشگاهها در هیئت عالی جذب این شورا خبر داد.

رضا عامری در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: این موضوع در دستور کار اولین جلسات هیئت عالی جذب شورای عالی انقلاب فرهنگی قرار گرفته اما تا کنون مصوبه ای نداشته است و در صورت نهایی شدن اطلاع رسانی می شود.

رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس نیز چندی پیش از برنامه ریزی برای تهیه قانون بازنشستگی اساتید خبر داده و به مهر گفته بود: کمیسیون آموزش و تحقیقات با توجه به مسائل و قوانینی که در شرایط فعلی برای بازنشستگی اعضای هیئت علمی وجود دارد، قانونی را برای بازنشستگی اعضای هیئت علمی دانشگاهها تهیه می کند.
 
علی عباسپور تهرانی فرد افزوده بود: در قانون جدید بازنشستگی اعضای هیئت علمی دانشگاهها، هدف استفاده از تجربیات اساتید است در نگاه کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس بازنشستگی برای افرادی که برای پیشرفت علمی کشور تلاش می کنند معنا ندارد ضمن اینکه ممکن است برخی اعضای هیئت علمی که از نقطه نظر تدریس افراد ارزنده و ماهری هستند در بعد تحقیقات فعالیت چشمگیری نداشته باشند این افراد نیز از ذخایر علمی کشور هستند که باید مورد توجه قرار گیرند.
کد مطلب 1172434

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