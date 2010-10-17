ارتقای کیفی ناوگان تاکسیرانی پایتخت با جدیت دنبال می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، فضل الله اسلامی با بیا این مطلب اظهار کرد: تاکسیها در تهران بخش قابل توجهی از سفرهای شهری را تحت پوشش قرار می دهند و از جایگاه ویژه ای برخوردارند به همین دلیل ما تمام سعی و تلاش خود را خواهیم کرد تا خدمات رسانی بهتر و مناسب تری به شهروندان ارایه شود و شاهد توسعه کیفی تاکسیرانی شهر تهران باشیم.

وی ادامه داد: در این راستا نوسازی تاکسی های فرسوده از مهمترین اقداماتی است که با جدیت و سرعت بیشتر دنبال خواهد شد تا شهروندان بتوانند از تاکسی های مناسب و در شانشان استفاده کنند.

اسلامی تصریح کرد: در کنار ارتقای کیفی ناوگان ، در تلاشیم تا با برگزاری دوره های آموزشی نحوه خدمات رسانی رانندگان تاکسی را به مسافران نیز ارتقا داده و تعامل بهتر و مناسب تری بین رانندگان و شهروندان صورت گیرد.

مدیر عامل سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهر تهران در ادامه اظهار کرد: در حال حاضر حدود 50 درصد از ناوگان تاکسیرانی دوگانه سوز است اما از آنجا که تعداد جایگاه های سوخت CNG کمتر از میزان مورد نیاز است، تاکسی ها قادر نیستند به راحتی سوخت گیری کنند، که در این راستا تلاش خواهیم کرد مشکل جایگاه های سوخت گاز تاکسی ها رفع شود و تعداد جایگاه ها به حدی برسد که بتوانیم تمام تاکسی ها را دوگانه سوز کنیم.

وی همچنین بر ساماندهی شرکتهای خصوصی تاکسیرانی و خدمات رسانی بهتر آن ها به شهروندان تاکید کرد و گفت: شرکت های خصوصی باید برای ارتقای خدمات رسانی به شهروندان با جدیت تلاش کنند و در چارچوب قوانین به کار خود ادامه دهند.