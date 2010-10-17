ارسال 3هزار و 339 پیامک توسط نوجوانان در ماه/ علاقه بیشتر دخترها به SMS

به گزارش خبرگزاری مهر، اگر هنوز برای پذیرفتن اینکه تعداد ارسال پیامک در میان کاربران تلفنهای همراه همچنان رو به افزایش است به اثبات نیاز دارید نگاهی به این آمار و ارقام بیاندازید: یک نوجوان به صورت میانگین ماهانه بالای سه هزار پیامک ارسال می کند.

این تعداد برابر 6 پیامک در هر ساعت از ساعات بیداری است. بر اساس تحقیقات جدید شرکت نیلسن جوامع انسانی شیفته پیامک، استفاده از اطلاعات و نرم افزارها شده است. این شرکت رفتارهای اطلاعاتی بیش از 60 هزار مشترک تلفن همراه به همراه سه هزار نوجوان طی ماه آوریل، می و ژوئن سال جاری مورد تجزیه و تحلیل قرار داد و اعداد و ارقام به دست آورد که حیرت انگیزند.

بر اساس این مطالعات میزان ارسال پیامک به ویژه در میان نوجوانان 13 تا 17 سال رو به افزایش گذاشته است به طوری که یک نوجوان به صورت میانگین ماهانه سه هزار و 339 پیامک ارسال می کند. در این میان میزان استفاده دختران از پیامک نسبت به پسران بسیار قابل توجه است، دختران به صورت متوسط ماهانه چهار هزار و 50 پیامک و پسران دو هزار و 539 پیامک ارسال می کنند. همچنین میزان ارسال پیامک نوجوانان نسبت به سال گذشته 8 درصد افزایش یافته است.

دیگر گروه های سنی در ارسال پیامک حرف چندانی برای گفتن ندارند، رده های سنی 18 تا 24 ماهانه هزار و 630 پیامک ارسال می کنند و این میزان با بالا رفتن رده های سنی کاهش می یابد، تنها نکته ثابت در میان این اعداد و ارقام افزایش آنها در تمامی رده های سنی نسبت به سال گدشته است.

در سال 2008 دلیل اصلی استفاده از تلفنهای همراه افزایش امنیت فرد عنوان می شد اما امروزه همه چیز تغییر کرده است، 43 درصد از نوجوانان دلیل شماره یک خود برای خریداری تلفن همراه را ارسال پیامک می دانند، امنیت دلیل شماره دو و برقراری و حفظ ارتباط با دوستان دلیل شماره سه استفاده از تلفنهای همراه است.

از سویی دیگر ارسال پیامک در حال تبدیل شدن به جایگزینی کاربردی برای مکالمات تلفنی است به طوری که 22 درصد از کاربران تلفنهای همراه می گویند فرستادن پیامک از برقراری تماس تلفنی بسیار ساده تر است و 20 درصد از آنها این فرایند را سریعتر از مکالمات تلفنی می دانند. همچنین میزان استفاده از نرم افزارهای صوتی در میان نوجوانان در حدود 14 درصد و در میان تمامی گروه های سنی در حدود 55 درصد کاهش داشته است.

از سویی دیگر با کاهش یافتن میزان استفاده از کاربرهای صوتی تلفنهای همراه، شدت استفاده از نرم افزارها و اطلاعات در میان کاربران رو به افزایش گذاشته و در میان نوجوانان با افزایش چهار برابری از 16 مگابایت ماهیانه به 62 مگا بایت رسیده است.

بر اساس گزارش سی ان ان، در زمینه استفاده از اطلاعات، پسران از دختران سبقت گرفته و ماهانه 75 مگابایت بر ثانیه از اطلاعات استفاده می کنند در حالی که این میزان در میان دختران 53 مگابایت است. میزان استفاده از نرم افزارها و دانلود آنها نیز نسبت به سال گذشته با افزایشی 12 درصدی مواجه شده است.