دانشگاههای غیرانتفاعی در آستانه تعطیلی/ مخالف افزایش شهریه هستیم

امیرطاهرخانی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: با توجه به اینکه مراکز آموزش عالی غیرانتفاعی شهریه های ساماندهی شده ای ندارند، نمایندگان تصمیم گرفتند که به این موضوع سر و سامان دهند لذا طرحی را با هدف ساماندهی شهریه این دانشگاهها مطرح کردند. برخی دانشگاههای دولتی شهریه هایی برابر با غیرانتفاعی ها و یا در مواردی بیشتر از انها می گیرند لذا طرحی مطرح شد که بررسی بیشتر آن به جلسه بعد موکول شد.

وی با تأکید بر اینکه این طرح صرفا به دنبال افزایش شهریه برای این دانشگاهها نیست بلکه بیشتر ساماندهی شهریه ها را پیگیری می کند، گفت: شهریه ها باید کاهش یابند در عین حال به مراکز غیرانتفاعی کمک شود تا بتوانند روی پای خود بایستند نه اینکه از دانشجو پول گرفته شود.

عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس با بیان اینکه با افزایش هر گونه شهریه به شدت مخالف هستیم، گفت: وضعیت دانشگاههای غیرانتفاعی باید به گونه ای ساماندهی شود و دولت به این دانشگاهها سوبسید پرداخت کند تا به سمت تعطیلی نروند.

وی اظهار داشت: بسیاری از این مراکز به دلیل اینکه از نظر مالی دچار مشکل هستند در آستانه تعطیلی قرار دارند لذا بخش خصوصی و اصل 44 عملا در این زمینه با مشکل مواجه شده است لذا ما می خواهیم از سوی دولت به این دانشگاهها کمک شود تا صندلیهای خالی در این دانشگاهها پر شود و با همین میزان شهریه افزایش دانشجو داشته باشند.

طاهرخانی با اشاره به وضعیت گسترش این دانشگاهها در کشور گفت: برای جلوگیری از انحصارطلبی باید این دانشگاهها گسترش یابند و با افزایش تعداد دانشجو رقابت بین آنها افزایش یابد و کیفیت در آنها بیشتر شود.

وی گفت: افزایش تعداد دانشگاههای غیرانتفاعی باعث می شود دانشگاههایی که کیفیت پائین دارند تعطیل شوند و همان بهتر که تعطیل شوند دانشگاهی که به صورت غیرانتفاعی اداره شود و پس از سالیان سال ارتقاء نیافته باشد بهتر است که تعطیل شود.

این نماینده مجلس درباره رقابت دانشگاههای غیرانتفاعی و دانشگاه آزاد با یکدیگر به مهر گفت: در رقابت با آزاد اگر داوطلبی در هر دو دانشگاه غیرانتفاعی و آزاد قبول شود آزاد را انتخاب می کند و تنها در صورتی که آزاد قبول نشود به غیرانتفاعی می رود.