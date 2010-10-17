بهترین فیلم سیاسی سال 2010 جهان روی پرده "سینما حقیقت"

به گزارش خبرگزاری مهر، این فیلم به کارگردانی دیوید ریگن و نیکولا رُسی‏یه، زندگی و عقاید سیاسی نورمن فینکلستین و برخی از موافقان و مخالفانش، نظیر نوآم چامسکی و آلن درشویتس را به تصویر می‏کشد.

وی هم اکنون منتقد سر سخت سیاست خارجی اسرائیل و حمایت‏های آمریکا از رژیم صهیونیستی است و به خاطر این عقاید رادیکال، عده‏ای او را یهودی دیوانه نامیده و در مقابل، طرفدارانش از وی به عنوان یک انقلابی الهام بخش یاد می‏کنند.

نورمن در این فیلم، تئوری‏های پیچیده‏ای را پیرامون مناقشات اسرائیل و فلسطین مطرح و با سرسختی از نظریاتش دفاع می‏کند تا از وی به‏عنوان یکی از چهره‏های معتبر در این زمینه، یاد شود. او که هرگز با جریان اصلی سیاستهای رسانه‏ای آمریکا همراه نبوده، اما از چهره‏های تأثیرگذار بر رسانه‏های آمریکایی است.

مستند "رادیکال آمریکایی" که در سال 2009 توسط تهیه‏کنندگانی از کشورهای آمریکا و کانادا ساخته شده، در فوریه 2010 در نیویورک اکران عمومی شد و مجله تایم نیز علی‏رغم اختلاف نظرهایی که درباره شخصیت نورمن وجود داشت، این فیلم را به عنوان بهترین فیلم هفته معرفی کرد.

این فیلم، جایزه بهترین فیلم سیاسی سال 2010 و جایزه بهترین فیلم از نگاه تماشاگران جشنواره فیلم‏های زیرزمینی شیکاگو را کسب کرده و در جشنواره‏های معتبر ایدفا، هات داکس، شفیلد، آتلانتا، مونترال و ... نیز حضور داشته است.

مستند بلند "رادیکال آمریکایی" در بخش نمایش‏های ویژه چهارمین جشنواره بین‏المللی "سینماحقیقت" که طی روزهای 17 تا 21 آبان‏ماه 1389، در تهران برگزار خواهد شد، روی پرده می‌رود.