  1. فرهنگ و ادب
  2. سایر
۲۵ مهر ۱۳۸۹، ۱۱:۳۲

چهارمین "سینما حقیقت"/

بهترین فیلم سیاسی سال 2010 جهان روی پرده "سینما حقیقت"

بهترین فیلم سیاسی سال 2010 جهان روی پرده "سینما حقیقت"

فیلم مستند بلند "رادیکال آمریکایی" که جایزه بهترین فیلم سیاسی سال 2010 را به دست آورده، در بخش "نمایش‏های ویژه" چهارمین جشنواره بین‏المللی "سینماحقیقت" به نمایش در می‌آید.

به گزارش خبرگزاری مهر، این فیلم به کارگردانی دیوید ریگن و نیکولا رُسی‏یه، زندگی و عقاید سیاسی نورمن فینکلستین و برخی از موافقان و مخالفانش، نظیر نوآم چامسکی و آلن درشویتس را به تصویر می‏کشد.

وی هم اکنون منتقد سر سخت سیاست خارجی اسرائیل و حمایت‏های آمریکا از رژیم صهیونیستی است و به خاطر این عقاید رادیکال، عده‏ای او را یهودی دیوانه نامیده و در مقابل، طرفدارانش از وی به عنوان یک انقلابی الهام بخش یاد می‏کنند.

 نورمن در این فیلم، تئوری‏های پیچیده‏ای را پیرامون مناقشات اسرائیل و فلسطین مطرح و با سرسختی از نظریاتش دفاع می‏کند تا از وی به‏عنوان یکی از چهره‏های معتبر در این زمینه، یاد شود. او که هرگز با جریان اصلی سیاستهای رسانه‏ای آمریکا همراه نبوده، اما از چهره‏های تأثیرگذار بر رسانه‏های آمریکایی است.

 مستند "رادیکال آمریکایی" که در سال 2009 توسط تهیه‏کنندگانی از کشورهای آمریکا و کانادا ساخته شده، در فوریه 2010 در نیویورک اکران عمومی شد و مجله تایم نیز علی‏رغم اختلاف نظرهایی که درباره شخصیت نورمن وجود داشت، این فیلم را به عنوان بهترین فیلم هفته معرفی کرد.

این فیلم، جایزه بهترین فیلم سیاسی سال 2010 و جایزه بهترین فیلم از نگاه تماشاگران جشنواره فیلم‏های زیرزمینی شیکاگو را کسب کرده و در جشنواره‏های معتبر ایدفا، هات داکس، شفیلد، آتلانتا، مونترال و ... نیز حضور داشته است.

 مستند بلند "رادیکال آمریکایی" در بخش نمایش‏های ویژه چهارمین جشنواره بین‏المللی "سینماحقیقت" که طی روزهای 17 تا 21 آبان‏ماه 1389، در تهران  برگزار خواهد شد، روی پرده می‌رود.

کد مطلب 1172440

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها