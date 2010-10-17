بهترین فیلم سیاسی سال 2010 جهان روی پرده "سینما حقیقت"

به گزارش خبرگزاری مهر، این فیلم به کارگردانی دیوید ریگن و نیکولا رُسییه، زندگی و عقاید سیاسی نورمن فینکلستین و برخی از موافقان و مخالفانش، نظیر نوآم چامسکی و آلن درشویتس را به تصویر میکشد.
وی هم اکنون منتقد سر سخت سیاست خارجی اسرائیل و حمایتهای آمریکا از رژیم صهیونیستی است و به خاطر این عقاید رادیکال، عدهای او را یهودی دیوانه نامیده و در مقابل، طرفدارانش از وی به عنوان یک انقلابی الهام بخش یاد میکنند.
نورمن در این فیلم، تئوریهای پیچیدهای را پیرامون مناقشات اسرائیل و فلسطین مطرح و با سرسختی از نظریاتش دفاع میکند تا از وی بهعنوان یکی از چهرههای معتبر در این زمینه، یاد شود. او که هرگز با جریان اصلی سیاستهای رسانهای آمریکا همراه نبوده، اما از چهرههای تأثیرگذار بر رسانههای آمریکایی است.
مستند "رادیکال آمریکایی" که در سال 2009 توسط تهیهکنندگانی از کشورهای آمریکا و کانادا ساخته شده، در فوریه 2010 در نیویورک اکران عمومی شد و مجله تایم نیز علیرغم اختلاف نظرهایی که درباره شخصیت نورمن وجود داشت، این فیلم را به عنوان بهترین فیلم هفته معرفی کرد.
این فیلم، جایزه بهترین فیلم سیاسی سال 2010 و جایزه بهترین فیلم از نگاه تماشاگران جشنواره فیلمهای زیرزمینی شیکاگو را کسب کرده و در جشنوارههای معتبر ایدفا، هات داکس، شفیلد، آتلانتا، مونترال و ... نیز حضور داشته است.
مستند بلند "رادیکال آمریکایی" در بخش نمایشهای ویژه چهارمین جشنواره بینالمللی "سینماحقیقت" که طی روزهای 17 تا 21 آبانماه 1389، در تهران برگزار خواهد شد، روی پرده میرود.
