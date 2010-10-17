علی عباسپور تهرانی فرد در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: در صورتی که هیئت رئیسه مجلس سئوال را به طور مستقیم در ارتباط با وزیر علوم، تحقیقات و فناوری نداند با سئوال کنندگان صحبت می شود تا نحوه سئوال تغییر پیدا کند و قابل طرح با وزیر شود.

نماینده مردم تهران درباره سئوال نمایندگان از وزیر علوم در ارتباط با مدارک مسئولانی که در دانشگاه باکو تحصیل کرده اند گفت: این سئوال که چه کسانی از مسئولان کشور در دانشگاه باکو ثبت نام کرده اند به طور مستقیم به وزیر علوم مربوط نمی شود چون ممکن است بسیاری از مسئولان در حال حاضر بدون اطلاع وزارت علوم در باکو تحصیل کنند. لزومی هم ندارد که این مسئولان برای تحصیل در باکو به وزیر علوم خبر دهند.

عباسپور تهرانی فرد افزود: خیلی از دانشجویان هستند که در دانشگاههای خارج از کشور تحصیل می کنند و وزارت علوم نیز مطلع نمی شود مگر دانشجویانی که بورسیه باشند با هماهنگی وزارت علوم جهت تحصیل به دانشگاههای خارج از کشور می روند.

رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات در اظهار نظری راجع به اعتبار مدارک دانشگاههای باکو به مهر گفت: ضوابط اعتبارسنجی دانشگاههای آذربایجان مشخص است و در معاونت دانشجویی وزارت علوم وجود دارد. علی الاصول دانشگاههای آذربایجان دانشگاههایی معتبر نیستند و به ندرت مورد تایید هستند.

عباسپور خاطرنشان کرد: رسیدگی به اینکه ممکن است مدارک عده ای از مسئولان از دانشگاه باکو است بحثی خارج از وظایف کمیسیون تخصصی آموزش و تحقیقات است. درباره این بحث ها باید هیئت رئیسه مجلس مستقیما به کمیسیون آموزش و تحقیقات اعلام کند تا کمیسیون بتواند اقدامی انجام دهد. در حقیقت کمیسیون آموزش و تحقیقات را وارد این بحث های سیاسی نمی کنیم.

