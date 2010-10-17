به گزارش خبرگزاری مهر، باراک اوباما به تازگی موافقت ضمنی خود را با ماموریتهای جدید و بودجه جدید ناسا اعلام کرده که یکی از اهداف طولانی مدت ناسا در میان این ماموریتها است: سفر انسان به مریخ. اما باز آلدرین دومین انسانی که بر روی کره ماه قدم گذاشته می گوید ماه برای فعالیتهای فضایی آمریکایی ها حیاتی تر است.

آلدرین و دیگر متخصصان می گویند ناسا در حال چشم پوشی کردن از یکی از حیاتی ترین اجزای سفرهای فضایی است: پایگاهی دائمی و مسکونی بر روی کره ماه که می تواند دستیابی به مریخ را آسانتر کند.

به گفته آلدرین راه اندازی یک پایگاه بر روی ماه می تواند منبعی ایمن از آب را فراهم آورده و جایگاه سوخت رسانی مطمئنی را که می تواند از میزان هزینه های حمل و نقل سوخت از زمین بکاهد را در اختیار فضانوردان قرار دهد. وی با ابراز نگرانی از تاثیرگذاری سیاستهای خانگی بر اهداف فضایی آمریکا، معتقد است بازگشت به کره ماه پس از 38 سال باید در قلب برنامه های ناسا قرار داشته باشد.

آلدرین می گوید: به طور کلی به نظر می آید با نزدیکتر شدن به انتخابات میان دوره ای مجادلات بیشتری در پیش رو باشد زیرا درون وزارتخانه ها، افراد زیادی هستند که تلاش دارند تمامی فعالیتهایی که از سال 2008 تا به حال انجام گرفته را به عموم مردم نشان دهند. این کار ذاتا باعث جلب توجه شده و در نتیجه بازار چانه زنی بر سر اهداف ناسا داغ خواهد شد.

گرگ آلیسون نایب رئیس اجرایی انجمن ملی فضا و پیمان کار ناسا در مرکز پروازهای فضایی مارشال با آلدرین کهنه کار درباره اهمیت بازگشت به ماه موافق است. به گفته وی رفتن به ماه نیازمند زیرساختارهایی در فضا است و این همان جایی است که ماه برای آن مناسب خواهد بود.

باراک اوباما در دفاع از متوقف کردن برنامه های بازگشت به ماه گفته است که آمریکا قبلا به این مکان رفته است، در حالی که بخشهای بیشتری از فضا برای اکتشاف کردن وجود دارند و پدیده های فراوانی برای آموختن در پس آنها نهفته اند. اما آلدرین با نظر رئیس جمهور مخالف است. وی معتقد است حفره هایی در برنامه های ناسا وجود دارند که تصحیحات جزئی در استراتژی های آن می تواند منجر به اطمینان از عملیاتی شدن ماموریتها شود.

آلدرین معتقد است ناسا باید با ساختن پایگاهی بر روی ماه به عنوان نیروگاه و پایگاه سوخت رسانی، خود را به عملی شدن سفر به مریخ نزدیک تر کند. به گفته وی ناسا تا کنون در حدود صدها میلیون دلار صرف پروژه های مختلف خود کرده است، و این سرمایه گذاری ها باید در راستای اهدافی عملی انجام بگیرند. همچنین وی می گوید آمریکا نباید تجربه ارزشمندی که آنها با سفر به ماه به دست آورده اند را نادیده بگیرد زیرا آمریکا در برابر دیگر کشورهای جهان بیشترین تجربه را از سفر به ماه در اختیار دارد.

آلدرین که اندیشه کده جدیدی را به نام U.S.S با هدف یکپارچه کردن مشارکتهای فضایی راه اندازی کرده است، می گوید ناسا باید از چرخه طبیعی سیاره ها برای انجام کارآمد ترین سفرها در میان سامانه خورشیدی استفاده کند. داشتن یک سیاست واحد اکتشافات فضایی همان چیزی است که از نظر آلدرین، ناسا به آن نیاز دارد.

بر اساس گزارش فاکس نیوز، آلدرین اوباما را به خاطر جایگاه کنونی ناسا در سیاستهای فضایی ملامت نمی کند زیرا به گفته وی یک سری از اشتباهات از زمان نیکسون تا به حال در حرکت رو به جلوی ناسا در ایجاد دستور العملی خلاقانه برای پیشرفت در اکتشافات فضایی اختلال ایجاد کرده است.