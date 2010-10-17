به گزارش خبرگزاری مهر، سیسیلیا چانگ رئیس پیشین موسسه مطالعات آسیایی دانشگاه سن جونز نیویورک که در ماه ژانویه به دلیل تخلفات مالی از سمتش برکنار شد با وعده های دروغین نسبت به اعطای کمک هزینه تحصیلی به دانشجویان آنها را مجبور به انجام کارهای شخصی خود می‌کرد.

استاد چانگ طبق بررسیهایی که پلیس آمریکا از دو دانشجوی این دانشگاه انجام داده است قراردادی با دانشجویان امضا می‌کرده و طی آن مبلغ 5 هزار دلار برای هر ترم تحصیلی به عنوان کمک هزینه تحصیلی به آنها اعطا می‌کرده است. طی این قرارداد آنها موظف بودند با دریافت این کمک هزینه در رابطه با برنامه های مطالعات آسیایی به استاد کمک کنند اما در حقیقت پس از دریافت مبلغ مجبور بودند کارهای دیگری انجام دهند. این استاد 57 ساله به چند دانشجویی که از کمک هزینه تحصیلی استفاده کرده بودند دستور می‌داد تا او را مجانی با ماشین خود به منزل برده، برای او آشپزی کرده و خانه او را مرتب کنند.

وی که در حال حاضر بازداشت شده در زمان ریاستش بیش از یک میلیون دلار از دانشگاه برای خریدن لباسهای گران قیمت و تامین هزینه شهریه دانشگاه پسرش که در مدرسه حقوق سن جونز درس می‌خواند هزینه کرده بود.

یکی از دانشجویان شاکی گفت: مجبور بودم هر روز استاد را به سالنهای آرایشی، رستوران و فرودگاه برده و تمام کارهای منزل او از جمله آشپزی، تمیز کاری، خرید میوه و شستن ظرفها را انجام دهم.

بر اساس گزارش نیویورک تایمز، در مجموع سه دانشجو و هر کدام سالی 122 روز برای او کار می‌کردند. او حتی در مواردی دانشجویان را مجبور کرد تا به خانه یکی از همکارانش رفته و به عنوان پرستار بچه کار کند.