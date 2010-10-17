700 میلیارد تومان در عمران و توسعه قم سرمایه گذاری می شود

به گزارش خبرنگار مهر در قم، حجت‌الاسلام محمد رضا آشتیانی صبح یکشنبه در حاشیه بازدید از نمایشگاه جلوه‌های همت و تلاش، در گفتگو با خبرنگاران با اشاره به سفر رهبر انقلاب به قم خاطرنشان کرد: در سفر سال 74 رهبر انقلاب به قم که استان‌شدن قم را اعلام کردند، برکات و آثار فراوانی نصیب قم شد و نتایج مثمر ثمری داشت.



حجت‌الاسلام آشتیانی ادامه داد: با برنامه‌هایی که وجود دارد و با نظر به این که در روز آخر سفر ایشان به قم هیأت وزرا با حضور معاون اول رئیس‌جمهور تشکیل جلسه می‌دهد، مبلغ 700 میلیارد تومان اعتبار برای معایب و نارسایی‌های پیشرفت قم در نظر گرفته شده که می‌تواند قم را از این موقعیتی که دارد بسیار بالا ببرد.



نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: در دولت آقای احمدی‌نژاد کارها و پروژه‌های مهمی مانند طرح آبرسانی قم انجام شده که با سفر رهبر انقلاب به قم نیز قطعا شاهد تحول در عرصه‌های مختلف خواهیم بود.



حجت‌الاسلام آشتیانی با اشاره به زائرپذیری قم و ضرورت توجه ویژه دولت گفت: رئیس‌جمهور باید با دید ویژه به قم نگاه کند، بنده در دوره هفتم مجلس وقتی برای بازدید میزان پیشرفت پروژه انتقال آب به قم از سرشاخه دز رفتم، پیش‌بینی می‌کردم این طرح 18سال آینده به قم برسد اما دولت با اختصاص بودجه مناسب، روند تسریع این طرح را افزایش داد.



نماینده مجلس بر ضرورت تأمین زیرساخت‌های شهر قم تأکید کرد و اظهار داشت: در سه سال اخیر بودجه خوبی برای تأمین زیرساخت‌های قم اختصاص داده شده و این دید ویژه مجلس شورای اسلامی به قم است.



وی گفت: هم رئیس‌جمهور و هم مقام معظم رهبری نگاه ویژه‌ای به قم دارند و نظر دنیا نیز به قم است و به هر صورتی که این استان پیشرفت کند علامت و نشانه خوبی است که انقلاب توانسته پیشرفت کند.