بیمه طلایی معلمان در بن بست مشکلات اجرایی

به گزارش خبرنگار مهر در خرم آباد، تفاهم‌نامه بیمه طلایی فرهنگیان در تاریخ 21 فروردین ماه سال جاری بین وزارت آموزش و پرورش و بیمه منعقد و اجرای این طرح نیز از اول اردیبهشت‌ آغاز شد.

این بیمه‌ نامه مازاد بر تعهدات بیمه‌گر پایه تا سقف هزینه‌های درمانی مصوب در بخش خصوصی طبق تعرفه نظام پزشکی برای هر عمل در بیمارستانهای کشور پوششهای درمانی لازم را به فرهنگیان ارائه می‌دهد.

از دیگر مزایای این قرارداد استفاده از پوششهای هزینه‌ای مربوط به دارو طبق داروهای مورد تایید وزارت بهداشت ایران و هزینه‌های ویزیت تا سقف تعرفه‌های مصوب بخش دولتی و خصوصی و همچنین هزینه‌های پاراکلینیکی طبق تعرفه بخشهای مذکور بدون سقف است.

همچنین هزینه‌های دندانپزشکی به جز ارتودنسی و زیبایی تا سقف 200 هزار تومان،‌ عینک تا 50 هزار تومان، رفع عیوب انکساری چشم تا 300 هزار تومان و زایمان تا یک میلیون تومان تحت پوشش این بیمه‌نامه است.

جبران هزینه‌های بیماری‌های صعب‌العلاج شامل انواع سرطان و ام‌اس، پارکینسون، هپاتیت، ایدز و آلزایمر است. براساس تعرفه‌ مراکز درمانی طرف قرارداد بیمه‌گر و با رعایت اصل همطرازی بدون اعمال فرانشیز در طول سال در تعهد بیمه‌گر خواهد بود.

پزشکان متخصص در مطبهای خود زیر بار بیمه طلایی نمی روند

این در حالیست که با وجود همه مزایایی که در قالب بیمه طلایی برای معلمان در نظر گرفته شده، این روزها مشاهده می شود که در عمل در اجرای این طرح مشکلات زیادی وجود دارد و به راحتی برخی اجحافها در حق معلمان صورت می گیرد.

مدیر کل آموزش و پرورش استان لرستان در این رابطه از عدم همکاری پزشکان متخصص با بیمه طلایی انتقاد کرد و اظهار داشت: بیمه طلایی به عنوان یک بیمه با پوشش کامل یکی از فعالیتهای مهم دولت است.

علی ماکنعلی ادامه داد: این در حالیست که هر کجا پزشکان متخصص همکاری خوبی در این زمینه داشته اند ما شاهد رضایتمندی معلمان بوده ایم و هر جا که این همکاری وجود نداشته است با گلایه های معلمان مواجه بوده ایم.

مشکلات زیادی بر سر راه بیمه طلایی وجود دارد

مسئول اداره تعاون و رفاه آموزش و پرورش استان لرستان در حاشیه جلسه شورای آموزش و پرورش استان به خبرنگار مهر در این رابطه اظهار داشت: بیمه طلایی باید زمینه این امر را فراهم می کرد که مشکلات درمانی معلمان بدون پرداخت هر گونه وجهی مرتفع شود.

علی رفیعیان ادامه داد: این در حالیست که با وجود هماهنگیهای صورت گرفته با اداره بیمه استان مشکلات زیادی در حال حاضر در این زمینه وجود دارد.

وی با بیان اینکه پزشکان متخصص حاضر به انعقاد قرارداد با بیمه نیستند، افزود: پزشکان متخصص مایلند حق ویزیت خود را به صورت نقدی بگیرند و خود را درگیر بیمه و مالیات نکنند.

مسئول اداره تعاون و رفاه آموزش و پرورش استان لرستان بیان داشت: علوم پزشکی باید پزشکان متخصص را به همکاری با بیمه طلایی مجاب کند.

داروخانه ها وجهی بیش از قیمت دارو را از بیمه شدگان دریافت می کنند

رفیعیان همچنین به دیگر مشکلات اجرایی بیمه طلایی اشاره کرد و گفت: همچنین برخی داروخانه ها نیز قیمت داروها را بیشتر از قیمت واقعی برای معلمان دارای بیمه طلایی محاسبه می کنند به طوریکه اگر همکار ما بدون دفترچه و بیمه طلایی مراجعه کند برایش به صرفه تر تمام می شود تا اینکه بخواهد از خدمات بیمه طلایی استفاده کند.

وی با تاکید بر اینکه باید این مسئله توسط دستگاههای مسئول مورد رسیدگی جدی قرار گیرد، یادآور شد: در حال حاضر دولت در قالب بیمه طلایی بودجه هنگفتی را می پردازد و از طرف دیگر خود معلمان نیز برای هر نفر در ماه مبلغ شش هزار تومان پرداخت می کنند و این انصاف نیست که وضعیت خدمات ارائه شده اینگونه باشد.

برخی دندانپزشکان برای بیمه طلایی کیسه دوخته اند

مسئول اداره تعاون و رفاه آموزش و پرورش استان لرستان با اشاره به برخی تخلفات دیگر در این زمینه، افزود: از سوی دیگر با توجه به اینکه سقف ارائه خدمات دندانپزشکی 200 هزار تومان است برخی پزشکان برای این امر کیسه دوخته اند.

رفیعیان افزود: این امر موجب شده است که برخی از دندانپزشکان حتی اگر هزینه ویزیت کمترین مقدار باشد ولی اقدام به کسر هزینه های زیادی از مبلغ بیمه می کنند و فرصتهای بعدی استفاده از بیمه طلایی در مراجعه معلمان در طول سال به دندانپزشکی را می گیرند.

وی با انتقاد از نگاه موجود در زمینه بیمه طلایی از سوی فعالان حوزه درمان، خواستار پیگیری علوم پزشکی در این زمینه شد.

مطبهای شخصی پزشکان از حوزه تصمیم گیری علوم پزشکی خارج است

رئیس بیمارستان شهدای عشایر خرم آباد نیز در این رابطه در سخنانی اظهار داشت: در بحث عقد قرارداد با پزشکان متخصص باید رایزنیهای لازم با سازمان نظام پزشکی استان صورت گیرد و وظیفه دانشگاه علوم پزشکی در این زمینه تنها نظارتی است.

محمود امرایی با تاکید بر اینکه مطبهای پزشکان از حوزه تصمیم گیری علوم پزشکی خارج است، یادآور شد: این در حالیست که بیمه می تواند قراردادهای خود را با مراکز دولتی و بیمارستانهای سطح استان منعقد کنند.

وی با یادآوری اینکه بیمارستان شهدای عشایر 70 درصد پزشکان متخصص را داراست، افزود: بیشتر خدماتی که فرهنگیان نیاز دارند در بسیاری از بیمارستانهای دولتی استان ارائه می شود که می توان با عقد قرارداد با این بیمارستانها مشکلات موجود در زمینه عدم همکاری پزشکان متخصص را مرتفع کرد.

بیمه بر فعالیت داروخانه ها و پزشکان طرف قرار داد نظارت کند

رئیس بیمارستان شهدای عشایر خرم آباد در مورد تخلفات داروخانه ها در محاسبه های قیمت داروها نیز عنوان کرد: بیمه ایران که مسئولیت اجرای این طرح را پذیرفته است باید یکسری ناظرها برای نظارت بر عملکرد داروخانه های طرف قرارداد داشته باشد.

امرایی ضمن رد این مطلب که داروخانه ها قیمت داروها را دوچندان از معلمان تحت پوشش بیمه طلایی می گیرند، تصریح کرد: اگر موردی از غفلت در این زمینه دیده شود باید بیمه اقدام به فسخ قرارداد خود با داروخانه های متخلف کند.

وی یادآور شد: سازمان بیمه همانطور که به خدمات ارائه شده نظارت دارد باید بر روند ارائه خدمات داروخانه ها و دندانپزشکان طرف قرارداد نیز نظارت کند و در صورت تخلف قرارداد خود را با این افراد لغو کند.

با پزشکان متخصص تعامل کنید؛ زورآزمایی نتیجه ای ندارد

رئیس بیمارستان شهدای عشایر خرم آباد با تاکید بر اینکه برای رفع مشکلات در زمینه بیمه طلایی باید از مراکز دولتی شروع کرد، بیان داشت: همچنین برای رفع مشکل پزشکان متخصص در مطبهای شخصی باید در راستای رسیدن به نقاط مشترک با نظام پزشکی جلساتی گرفته شود.

امرایی خواستار تشکل جلسات مشترک آموزش و پرورش با سازمان نظام پزشکی و مدیر گروههای درمانی فعال در استان شد و خاطرنشان کرد: الزام قانونی برای ارائه خدمات از سوی پزشکان متخصص به افراد تحت پوشش بیمه طلایی وجود ندارد و به طور قطع زورآزمایی با متخصصان در این زمینه جوابگو نخواهد بود.

پزشکان خود را درگیر بیمه و مالیات نمی کنند

مدیر کل بیمه ایران استان لرستان نیز در این رابطه در سخنانی عنوان کرد: در حال حاضر ما در راستای اجرای طرح بیمه طلایی معلمان با همه مراکز دولتی قرارداد داریم و در این زمینه خوشبختانه با مشکلی مواجه نیستیم.

علیرضا رحمانپور با تاکید بر اینکه خدمات درمانی برای معلمان دارای دفترچه بیمه گر اول و کارت طلایی باید به صورت رایگان انجام شود، یادآور شد: ولی متاسفانه در حال حاضر مهمترین مشکل ما با پزشکان متخصص که خود دارای مطب هستند می باشد.

وی با اشاره به برخی استدلالهای پزشکان متخصص، افزود: متخصصان با توجه به تعداد مراجعان خود در طول روز خود را درگیر سازمانهای بیمه گر و مالیات نمی کنند.

قرارداد برخی داروخانه ها و پزشکان متخلف لغو شد

مدیر کل بیمه ایران استان لرستان با اشاره به نظارتهای بیمه بر عملکرد داروخانه ها، دندانپزشکان و مراکز طرف قرارداد، یادآور شد: تاکنون قرارداد تعدادی از متخلفان نیز لغو شده ولی این امر راهگشا نیست.

رحمانپور خواستار نطارت و همکاری علوم پزشکی در این زمینه شد و خاطرنشان کرد: ما هیچگونه مشکلی برای پرداخت حق ویزیت متخصصان نداریم.

برخورد پزشکان متخصص موجب جریحه دار شدن احساسات فرهنگیان شده است

یکی از معلمان پیشکسوت آموزش و پرورش و اساتید دانشگاههای لرستان نیز در این رابطه در سخنانی اظهار داشت: نوع برخورد پزشکان متخصص با بیمه طلایی موجب جریحه دار شدن احساسات من به عنوان یک فرهنگی شده است.

دکتر مهرداد با بیان اینکه پزشکان متخصص امروز شاگردان دیروز ما بوده اند، یادآور شد: حالا باید با خواهش و تمنا از آنها بخواهیم که بیمه درمانی معلمان را قبول کنند.

وی خواستار اجرایی شدن قانون در این زمینه شد و گفت: ما فرهنگیان را دارای عزت می دانیم و اصلا روحیه ای نداریم که خواهش کنیم که بیایند و ما را معالجه کنند.

این معلم پیشکسوت یادآور شد: اگر در زمینه اجرای بیمه تکمیلی از قانون تبعیت شوند همه مشکلات رفع خواهد شد.

مشکل بیمه معلمان با تعامل دستگاههای دست اندر کار رفع شود

استاندار لرستان نیز در این رابطه با اشاره به مشکلات پیش روی اجرای طرح بیمه طلایی فرهنگیان، عنوان کرد: این طرح چون مطلب جدیدی است هنوز فرهنگ سازی لازم در این زمینه انجام نشده است.

حبیب الله دهمرده با تاکید بر اینکه هر طرحی در ابتدای اجرا با برخی مشکلات روبه رو است، یادآور شد: باید جلسات تعامل و همفکری در این زمینه میان دستگاههای دست اندر کار گذاشته شود.

وی خواستار رفع مشکلات پیش روی خانواده بزرگ آموزش و پرورش شد و بیان داشت: همچنین باید در این راستا از تجربیات استانهای دیگر در مواجهه با این مشکلات استفاده شود.

استاندار لرستان خواستار پیگیری جدی مشکل بیمه طلایی معلمان شد و ابراز امیدواری کرد در جلسات هم اندیشی مشکلات کنونی هر چه سریعتر مرتفع شود.

به هر حال به نظر می رسد با توجه به جامعه آماری دو میلیون نفری از فرهنگیان که تحت پوشش این بیمه هستند باید تلاش برای رفع مشکلات بیمه طلایی به صورت جدی پیگیری شود تا دولت به اهداف مورد نظر خود از اجرای این طرح دست یابد.