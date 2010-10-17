سیستم آنلاین بانک صادرات قطع نیست

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بانک صادرات ایران، بنا بر بررسی‌های به عمل آمده هیچ گونه قطعی در سیستم آنلاین این بانک و همچنین دستگاه‌های خودپرداز بوجود نیامده و کماکان در حال ارائه خدمات به مشتریان هستند.

موضوع قطعی سیستم مربوط به بانک دیگری بوده که رسانه های جمعی متاسفانه به اشتباه آن را به بانک صادرات ایران تعمیم داده اند.

بدین ترتیب کلیه شعب و دستگاههای خودپرداز اینبانک صادرات همچون گذشته آماده ارائه خدمات بانکی هستند و مشتریان این بانک بدور از هر گونه دغدغه فکری می توانند از آن بهره مند شوند.