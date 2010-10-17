150 مرکز مشاوره اولیاء دانش آموزان در کشور فعال است

به گزارش خبرنگار مهر در سمنان، سید محمد طباطبایی صبح یکشنبه در آیین نواخته شدن زنگ پیوند اولیا و مربیان در مدرسه راهنمایی دخترانه هجرت سمنان گفت: تقویت ارتباط اولیاء و مربیان هر مدرسه باعث موفقیت مدرسه در تربیت دانش آموزان می شود.

وی با بیان اینکه انجمن اولیاء و مربیان مهمترین عامل موفقیت مدرسه در تعلیم و تربیت دانش آموزان است، گفت: مقوله تربیت باید در دو مکان خانه و مدرسه با هم اتفاق بیافتد.

معاون سازمان پرورش استعدادهای درخشان کشور تاکید کرد: باید از تخصصهای والدین برای پیشبرد اهداف آموزشی و تربیتی در مدارس استفاده شود.

مدیرکل آموزش و پرورش استان سمنان نیز در این آیین گفت: هفته پیوند فرصتی است تا اولیاء و مربیان وظیفه و مسئولیت خطیر خود را در تربیت دانش آموزان بازخوانی کنند.

ابوالقاسم قزوهی با تاکید بر اهمیت نقش خانواده و مربی در تعلیم و تربیت گفت: اولیاء باید در برنامه ریزی و اجرای برنامه های تربیتی نقش پررنگ تری ایفا کنند.

وی اظهار داشت: خانواده به عنوان اولین عنصر و مهد پرورش فرزندان و مربیان در مدارس از تعیین کننده ترین عوامل در تعلیم و تربیت صحیح دانش آموزان محسوب می شوند.

قزوهی ‌افزود: بدون همکاری اولیاء و خانواده ها آموزش و پرورش به تنهایی موفق به اجرای برنامه ها نمی شود.

مدیرکل آموزش و پرورش استان سمنان از دوره های آموزش تخصصی اولیاء دانش آموزان ‌پایه اول مقاطع ابتدایی، راهنمایی و متوسطه در تابستان و مهرماه امسال خبر داد.

قزوهی از اولیاء خواست تا با همکاری بیشتر و بالا بردن سطح آشنایی و اطلاعات خود از مسائل تربیتی، ارتباط نزدیکتری با مربیان فرزندان خود داشته باشند.

معاون پشتیبانی و توسعه نیروی انسانی استانداری سمنان نیز در این آیین با بیان اینکه توسعه کشور مبتنی بر توسعه نیروی انسانی است، گفت: آموزش و پرورش مهمترین نقش را در تربیت نیروی انسانی دارد.

یزدان عرب حسن آبادی افزود: اولیاء و مربیان باید بر اساس هدف گذاری ها و برنامه های تعیین شده همکاری داشته باشند و این همکاری نباید تنها به مسائل مالی ختم شود.

زنگ پیوند به مناسبت هفته پیوند انجمن اولیا و مربیان مدارس در مدرسه راهنمایی دخترانه هجرت سمنان با هدف همکاری اولیا و مربیان مدارس به صدا درآمد.