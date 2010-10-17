دو طرح ورزشی در سمنان به بهره برداری رسید

به گزارش خبرنگار مهر در سمنان، در آستانه روز تربیت بدنی صبح یکشنبه با حضور استاندار سمنان و مسئولان استانی سالن ورزشی و زمین چمن مصنوعی با چهار میلیارد و 500 میلیون ریال هزینه در سمنان به بهره برداری رسید.

سالن ورزشی فرهنگیان سمنان از مصوبات دور اول سفر استانی هیئت دولت به استان سمنان بود که در زمینی به وسعت سه هزار و 500 مترمربع ساخته شده است.

این سالن ورزشی دارای هزار و 296 مترمربع زیربنا در شهرک فرهنگیان سمنان ایجاد شده است و با سه میلیارد و 500 میلیون ریال به بهره داری رسیده است.

زمین چمن مصنوعی حجاب نیز امروز به مناسبت هفته تربیت بدنی در مجموعه ورزشی حجاب سمنان افتتاح شد.

این زمین چمن از مصوبات دور دوم سفر استانی هیئت دولت به استان سمنان است که به وسعت هزار و 200 مترمربع و در ابعاد 24 در 52 متر ویژه بانوان احداث شده است.