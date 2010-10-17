مرکز ارتباطات و فرماندهی عملیات اورژانس خراسان جنوبی راه اندازی شد

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، مدیر درمان دانشگاه علوم پزشکی بیرجند صبح یکشنبه در مراسم افتتاح مرکز ارتباطات و فرماندهی عملیات اورژانس استان با بیان اینکه جهت راه اندازی این مرکز اعتباری بالغ بر 350 میلیون ریال هزینه شده است، گفت: از این مبلغ 270 میلیون ریال صرف تجهیز خودرو اختصاصی مرکز فرماندهی بحران شده است.

علی دلخروشان با اشاره به اینکه این مرکز شامل دو بخش اتاق فرمان و اتاق بحران است، افزود: این مرکز با هدف برنامه ریزی، هدایت و فرماندهی بحرانها و حوادث غیرمترقبه استان راه اندازی شده است.

وی فعالیت این مرکز را به دو صورت ستادی و عملیاتی عنوان کرد و بیان داشت: در مواقع بروز بحران و خطرهای غیرمنتظره، اطلاعات لازم توسط سیستم GPS (موقعیت یاب جغرافیایی) به این مرکز ارسال می شود و پس از تحلیل اطلاعات وارده، به منظور رفع بحران دستورات لازم به تیمهای عملیاتی در منطقه مورد وقوع صادر می شود.

دلخروشان با بیان اینکه طبق مصوبه ستاد بحران کشور تمام دستگاه های اجرایی استان موظف به تهیه و تجهیز خودرو امداد و نجات هستد، تصریح کرد: کاملترین تیم عملیات امداد و نجات به همراه خودرو ویژه و کارشناسان آموزش دیده استان متعلق به دانشگاه علوم پزشکی بیرجند است.

وی ادامه داد: در این خودرو تجهیزاتی شامل لوازم اولیه پزشکی و پانسمان، یخچال، سیستم GPS ، تلفن همراه ماهواره ای، دوربین دید در شب، رایانه جیبی، دستگاه اکسیژن و دیگر تجهیزات امداد و نجات وجود دارد.