آخرین مصوبات شورای گسترش آموزش عالی اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، شورای گسترش آموزش عالی، یکبار پذیرش در مقطع دکتری در رشته های تغذیه دام و طیور در دانشگاه کردستان، آبیاری و زهکشی در دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، مهندسی معدن در دانشگاه یزد، بیماری شناسی گیاهی در دانشگاه شهید باهنر کرمان، ترجمه در دانشگاه علامه طباطبائی و مدیریت آینده پژوهشی در دانشگاه عالی دفاع ملی را تصویب کرد.

بر اساس این مصوبه اعضای شورای گسترش آموزش عالی با یکبار پذیرش در مقطع کارشناسی ارشد مهندسی برق- کنترل، مهندسی منابع طبیعی- جنگل شناسی و اکولوژی جنگل و مهندسی کشاورزی- علوم باغبانی در دانشگاه کردستان، زبان و ادبیات عرب در دانشگاه خلیج فارس، مهندسی منابع طبیعی- فرآوری محصولات شیلاتی جایگزین دوره کارشناسی ارشد مهندسی منابع طبیعی- شیلات در دانشگاه زابل، مهندسی پزشکی- بیوالکتریک در دانشگاه تربیت معلم سبزوار، مهندسی هوا فضا- آئرودینامیک، مهندسی هوا فضا- سازه های هوافضایی، بیو تکنولوژی گرایش میکروبی، مهندسی پزشکی- بیومتریال، مهندسی مکاترونیک و انرژی های تجدید ناپذیر در دانشگاه تهران ، ریاضی محض گرایش آنالیز در دانشگاه شهر کرد، مبانی و اندیشه های اسلامی( ویژه دانشجویان خارجی) و عرفان و تصوف ( ویژه دانشجویان خارجی) در جامعه المصطفی(ص) العالمیه موافقت کردند.

همچنین یکبار پذیرش در مقطع کارشناسی در رشته های مهندسی مکانیک در دانشگاه صنعتی شهدای هویزه، مهندسی عمران در دانشگاه بیرجند- آموزشکده قائن، فناوری اطلاعات (IT) در دانشگاه ولیعصر(عج) رفسنجان، شیلات- بوم شناسی در دانشگاه خلیج فارس، زیست شناسی سلولی مولکولی و علوم صنایع غذایی در دانشگاه سمنان، علوم صنایع غذایی در دانشگاه صنعتی ارومیه، باستان شناسی در دانشگاه زابل، مترجمی زبان انگلیسی در دانشگاه شهید باهنر کرمان- مجتمع آموزش عالی بم، فقه و حقوق اسلامی در دانشگاه شهر کرد- دانشکده علوم انسانی فارسان، جغرافیا گرایش برنامه ریزی شهری در دانشگاه مراغه، فقه اسلامی ( ویژه دانشجویان خارجی) در جامعه المصطفی (ص) العالمیه، گیاه پزشکی در دانشگاه ایلام و مهندسی شیمی، نفت و صنایع در دانشگاه تهران از دیگر مصوبات اخیر این شورا است.

براساس این مصوبات موسسات آموزش عالی غیر دولتی- غیر انتفاعی نیز در مقطع کارشناسی ناپیوسته در رشته های مهندسی تکنولوژی عمران- عمران در موسسه صنعتی مراغه، مهندسی تکنولوژی کنترل- فرآیند در موسسه غیرانتفاعی خراسان، مهندسی تکنولوژی ساختمان و مهندسی تکنولوژی نرم افزار کامپیوتر در موسسه غیرانتفاعی آبا- آبیک، مهندسی تکنولوژی ارتباطات و فناوری اطلاعات(ICT)- مدیریت (ICT) و مترجمی زبان انگلیسی به طور مشترک در موسسه های غیرانتفاعی کوشیار، سهروردی قزوین و سناباد- چناران و در مقطع کارشناسی مهندسی کامپیوتر- نرم افزاردر موسسه غیرانتفاعی پردیسان- فریدون کنار اجازه یکبار پذیرش دارند.