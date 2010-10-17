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۲۵ مهر ۱۳۸۹، ۱۷:۴۰

رهی:

ورزش همگانی در سمنان باید توسعه یاید

ورزش همگانی در سمنان باید توسعه یاید

سمنان - خبرگزاری مهر: استاندار سمنان گفت: فرهنگ ورزش و تربیت بدنی باید در جامعه برای گسترش توجه مردم به سلامت جسم و روح نهادینه شود و ورزشهای همگانی در استان سمنان باید توسعه یابد.

به گزارش خبرنگار مهر در سمنان، عباس رهی صبح یکشنبه در مراسم بهره برداری از دو طرح ورزشی در سمنان به مناسبت هفته تربیت بدنی گفت: مردم جامعه برای فعالیت بیشتر و سلامتی جسمی خود باید بیشتر به ورزش توجه کنند.

وی با بیان اینکه فعالیت های بدنی برای سلامتی جسم و روح بر هیچ کس پوشیده نیست، گفت: ورزش سن و سالی نمی شناسد و مردم باید در هر سنی به ورزش توجه کنند.

وی با تاکید بر نقش والدین در ترغیب فرزندان به ورزش گفت: والدین باید به نقش ورزش در شادابی و تندرسی فرزندان خود توجه کنند.

استاندار سمنان با اشاره به اینکه ورزشکاران به عنوان الگوی جوانان و نوجوانان محسوب می شوند، گفت: ورزشکاران ایرانی متکی به ایمان و ارزشهای اسلامی هستند و راه و رسم زندگی سالم را به انسانها می آموزند.

رهی همچنین با اشاره به سفر رئیس جمهوری ایران اسلامی به لبنان گفت: نظام اسلامی در سایه اتکا به ولایت و رهبری امروز در صحنه های جهانی افتخارات بزرگی کسب کرده است.

به گفته وی، رئیس جمهور با حضور فعال و شجاعانه خود در محافل بین المللی حضور، عظمت و اقتدار ایران اسلامی را به تصویر کشیده است.

استاندار سمنان خاطرنشان کرد: دستاورد این سفر اقتدار ایران اسلامی است و حضور رئیس جمهور در لبنان باعث شد تا آمریکا و اسرائیل شاهد تحکیم مقاومت در منطقه باشند.

کد مطلب 1172457

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