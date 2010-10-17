به گزارش خبرگزاری مهر، بعد از پایان نمایش "کنسرت حشرات" به کارگردانی مریم سعادت، نمایش "رستم و اسفندیار" پری صابری در سالن اصلی تئاتر شهر روی صحنه می‌‌رود. در این نمایش انوش معظمی در نقش رستم، عامر مسافرآستانه در نقش اسفندیار، پروین هادی‌‌نیا در نقش سیمرغ، پژمان کاشفی در نقش گشتاسب، محمد احمدی در نقش ستاره‌شناس، الهام دهقانی در نقش کتایون و رخش و سهیلا پورگرامی در نقش رودابه بازی بازی می‌کنند.



حمیدرضا خلیلی، امین آذری، فرشته نوید، صبا ضانی، امیر محمودی، بهادر فاضل، تهمینه شهمیر، مهسا خسروی، علیرضا شریقی، محمدرضا شریقی و کیوان نظیفی بازیگران دیگر این نمایش هستند. سهیلا پورگرامی دستیار کارگردان، جواد رمضانی مدیر تولید، پروین هادی‌نیا سرپرست حرکات موزون، محمدرضا پناهی ساخت دکور، ابراهیم اثباتی آهنگساز، سحر خسروجردی طراح لباس و پری صابری و شاهین چرمی طراح دکور "رستم و اسفندیار" هستند.



صابری پیش از این نمایش‌های "شمس پرنده"، "رستم و سهراب"، "رند خلوت‌نشین" و "هفت خوان رستم" را به صحنه برده است.