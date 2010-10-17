عقب ماندن آذربایجان شرقی از قافله ورزش مایه تاسف است

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز،‌ آیت الله محسن مجتهد شبستری صبح یکشنبه در دیدار با جامعه ورزش آذربایجان شرقی گفت: آذربایجان شرقی به ویژه تبریز که استان و شهر اولین ها هستند باید در ورزش نیز در ردیف های اول کشوری قرار گیرند.

وی با بیان اینکه وجه نامگذاری هفته تربیت بدنی، ترویج و اشاعه ورزش در جامعه است،‌ ابراز امیدواری کرد: سازمان تربیت بدنی با اجرای کامل و دقیق برنامه های این هفته، فرهنگ ورزش در جامعه را نهادینه کند.

آیت الله مجتهد شبستری افزود: برای اینکه فرهنگ ورزش در جامعه نهادینه شود و مردم به ورزش تشویق شوند این هفته به عنوان هفته 'تربیت بدنی' نامگذاری شده است.

وی اضافه کرد: اهمیت و برکات ورزش بر هیچ کسی پوشیده نیست و اثرات آن در جسم و روح انسان کاملا محسوس و ملموس است.

آیت الله شبستری با بیان اینکه برخی ها اعتقاد دارند یکی از فلسفه های نماز همان ورزش است، اظهار داشت: البته نماز فریضه ای عبادی است اما ایرادی ندارد که یکی از فرایندهای نماز، ورزش نیز باشد.

وی با اشاره به فرموده پیامبر اکرم(ص) خاطر نشان کرد: یکی از وظایف پدر در قبال فرزند، آموزش سواد به فرزند و همچنین یاد دادن تیراندازی و شنا به ایشان است که این اهمیت ورزش در نزد اسلام را می رساند.

آیت الله مجتهد شبستری با بیان اینکه متاسفانه در زندگی امروزی به دلیل ماشینی شدن، تعادل تولید انرژی و مصرف آن در بین مردم به هم خورده است ،افزود: کم تحرکی موجود در بین مردم موجب کثرت بیماری های قلبی و عروقی شده و با ورزش می توان با آنها مقابله کرد.

امام جمعه تبریز خاطر نشان کرد: ورزشکاران در کنار تربیت قوا به تربیت زهد و تقوی و تربیت جسم به تربیت روح نیز توجه داشته باشند چرا که از نظر اسلام، قوی ترین افراد کسانی هستند که بر هوای نفسانی غلبه کنند.

هفته تربیت بدنی از26 مهر تا دوم آبان ماه است.