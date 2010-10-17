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۲۵ مهر ۱۳۸۹، ۱۲:۵۰

"پرس تراست" خبر داد :

قرارداد تسلیحاتی بزرگ هند و آمریکا/ دهلی 50 میلیارد دلار تسلیحات می خرد

قرارداد تسلیحاتی بزرگ هند و آمریکا/ دهلی 50 میلیارد دلار تسلیحات می خرد

یک خبرگزاری هندی در گزارشی اعلام کرد که شرکت بوئینگ آمریکا درصدد انعقاد یک قرارداد تسلیحاتی بزرگ با هند است.

به گزارش خبرگزاری مهر، خبرگزاری "پرس تراست" هند امروز یکشنبه در گزارشی اعلام کرد: انتظار می رود که نیروی مسلح هند در سال 2011 تسلیحاتی به ارزش 50 میلیارد دلار را از کشورهای خارجی بخرد.

"ویوک لال" معاون مدیر عامل شرکت بوئینگ به خبرگزاری پرس تراست هند گفت که این شرکت تاکنون یک جلسه توجیهی را برای نیروهای دریایی و هوایی هند درباره هواپیمای هشدار زودهنگام B 737-700 و سوخت گیری هوایی برگزار کرده است که هر کدام از این دو قرارداد به ارزش بیش از یک میلیارد دلار برآورد شده است.

مقامات هندی در همین حال اعلام کردند که فروش تسلیحات آمریکا به هند به چهار میلیارد دلار در طی سالهای اخیر افزایش یافته است و انتظار می رود که قراردادهایی به میزان چهار میلیارد دلار دیگر در آینده نزدیک منعقد شود.

اکونومیک تایمز همچنین اخیرا در گزارشی اعلام کرد: هند و آمریکا احتمالا قراردادی نظامی به ارزش 3.5 میلیارد دلار را به امضا برسانند که این بزرگترین قرارداد نظامی میان دو کشور است.

بر اساس این توافقنامه نیروی هوایی هند 10 فروند هواپیمای ترابری C-17 گلوب مستر را از آمریکا می خرد و انتظار می رود که این هواپیماها جایگزین هواپیمای ایلیوشین 76 روسی شوند.

کد مطلب 1172467

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