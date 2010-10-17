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۲۵ مهر ۱۳۸۹، ۱۲:۱۵

راهیابی نمایش خیابانی " پلان اصلی" به هفتمین جشنواره سراسری تئاتر ماه

رشت - خبرگزاری مهر: نمایش خیابانی " پلان اصلی " به کارگردانی محمود فرضی ن‍ژاد منتخب حضور در هفتمین جشنواره سراسری تئاتر ماه تهران شد.

 به گزارش خبرنگار مهر در رشت، نمایش پلان اصلی بیانگر چند شهروند است که به دنبال تصویر رویایی شهری که در کودکی آن را نقاشی کرده بودند، ضمن پرسش حقوق شهروندی در میان مردم شهر می گردند وتماشاچیان را درگیر بازی می کنند.

همچنین در این نمایش سمیرا واحد، سید علی امیدوار، مهرداد بخشی، سجاد دقیق و مهدی صدیقی ایفای نقش می کنند.

دراین جشنواره که از بیست و سوم تا سی ام مهرماه سال جاری در تهران برگزار می شود، هجده اثر منتخب خیابانی از نقاط مختلف کشور به رقابت می پردازند.

پنجمین دوره این جشنواره در سال 87 گروه دیلمون با نمایش خیابانی " حصار " توانست در بخش کارگردانی و بازیگری زن مقام کسب کند.

کد مطلب 1172475

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