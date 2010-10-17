به گزارش خبرنگار مهر،رابرت شکلی از نویسندگان شاخص سبک‌های علمی-تخیلی و فانتزی است که نخستین‌ بار در مجله "داستانهای علمی-تخیلی" مطلب نوشت. عمده شهرت شکلی در ایران به دلیل داستان‌های کوتاه علمی-تخیلی وی است.

از او چند داستان کوتاه به فارسی ترجمه شده‌اند که برخی از آنها "بدن"، "کفش"، "زن ایده‌آل"، "به کابوس استاندارد خوش آمدید"، "بنگاه دنیاها"، "مزد خطر"، "شهروندی در فضا" و "فرستاده از جهان سبز و زرد" است. مشهورترین اثر او "داروی ناساز" نام دارد که به فارسی ترجمه نشده‌است. همچنین داستان بلند "ذهن چرخی" او هم از شهرت قابل توجهی برخوردار است.

این نشست چهارشنبه 28 مهرماه سالجاری ساعت 17 تا 19 در محل انجمن نویسندگان کودک و نوجوان به نشانی خیابان سمیه، بین فرصت و مفتح، بن‌بست پروانه، پلاک 2 برگزار می‌شود.

نشست این هفته، بیستمین نشست امسال و بیست و هشتمین نشست متوالی آکادمی فانتزی است.





